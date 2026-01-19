¾åÌîâ«Ê¿¡¢¥½¥í½é¤ÎEP¤è¤ê¿·¶Ê¡ÖSelf Timer¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¡¡¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÇEPÇÛ¿®ÈÇÌ¤¼ýÏ¿¶Ê´Þ¤àCDÈ¯Çä¤â
¡¡¾åÌîâ«Ê¿¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖSelf Timer¡×¤òËÜÆü1·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ø¤¢¤Ä¿¹¡ÙCM¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎThe Songbards¡¢Ä°¤¼ê¤Î¶»ÂÇ¤Ä¡ÈÅù¿ÈÂç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Í¥¹¡É¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢2·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥½¥íÌ¾µÁ½é¤ÎEP¡ØSilver Lining¡Ù¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¼ýÏ¿¶Ê¡£°ÊÁ°¤«¤éÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ËSatoshi Anan¤ò·Þ¤¨¡¢¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±EP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØSilver Lining¡Ù¤Ï¡¢´õË¾¤Î¸÷¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¾åÌî¤Î¸½ºß¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ ÀÄ»³·î¸«¥ë·¯ÁÛ¥Õ¤Ë¤ÆÆ±EP¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤è¤êÆ±EP¤ÎCD¤âÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ÇÛ¿®ÈÇ¤Ë¤ÏÌ¤¼ýÏ¿¤Î³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢CD¤Ë¤ÏºòÇ¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÍßË¾¡×¤È¡ÖSelf Timer¡×¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¾ì¤ÇCD¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¾åÌîËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤Ø¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë