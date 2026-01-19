■ドル円終値の推移

　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比
　０１月１９日　１５８円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．１０）
　０１月１６日　１５８円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．４２）
　０１月１５日　１５８円５８～５９銭　　　　　　　（▼０．５９）
　０１月１４日　１５９円１７～１８銭　　　　　　　（△０．２４）
　０１月１３日　１５８円９３～９６銭　　　　　　　（△１．４５）
　０１月０９日　１５７円４８～５０銭　　　　　　　（△１．０２）
　０１月０８日　１５６円４６～４８銭　　　　　　　（▼０．０２）
　０１月０７日　１５６円４８～４９銭　　　　　　　（△０．１６）
　０１月０６日　１５６円３２～３４銭　　　　　　　（▼０．６５）
　０１月０５日　１５６円９７～９９銭　　　　　　　（△１．００）
　１２月３０日　１５５円９７～９９銭　　　　　　　（▼０．１０）
　１２月２９日　１５６円０７～０９銭　　　　　　　（▼０．２９）　
　１２月２６日　１５６円３６～３８銭　　　　　　　（△０．４６）　
　１２月２５日　１５５円９０～１０銭　　　　　　　（△０．０８）　
　１２月２４日　１５５円８２～８４銭　　　　　　　（▼０．２５）　
　１２月２３日　１５６円０７～０８銭　　　　　　　（▼１．４０）　
　１２月２２日　１５７円４７～５０銭　　　　　　　（△０．７４）　
　１２月１９日　１５６円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８１）　
　１２月１８日　１５５円９２～９４銭　　　　　　　（△０．４３）　
　１２月１７日　１５５円４９～５１銭　　　　　　　（△０．６１）　
　１２月１６日　１５４円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．３７）　
　１２月１５日　１５５円２５～２７銭　　　　　　　（▼０．３９）　
　１２月１２日　１５５円６４～６６銭　　　　　　　（▼０．４０）　
　１２月１１日　１５６円０４～０５銭　　　　　　　（▼０．６１）　
　１２月１０日　１５６円６５～６７銭　　　　　　　（△０．４６）　
　１２月０９日　１５６円１９～２０銭　　　　　　　（△０．８４）　
　１２月０８日　１５５円３５～３６銭　　　　　　　（△０．７３）　
　１２月０５日　１５４円６２～６３銭　　　　　　　（▼０．６２）　
　１２月０４日　１５５円２４～２６銭　　　　　　　（▼０．４４）　
　１２月０３日　１５５円６８～６９銭　　　　　　　（▼０．０８）　
　１２月０２日　１５５円７６～７８銭　　　　　　　（△０．３９）　
　１２月０１日　１５５円３７～３９銭　　　　　　　（▼０．９３）　
　１１月２８日　１５６円３０～３３銭　　　　　　　（△０．２０）　
　１１月２７日　１５６円１０～１２銭　　　　　　　（▼０．２７）　
　１１月２６日　１５６円３７～３９銭　　　　　　　（▼０．２５）　
　１１月２５日　１５６円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．１１）　
　１１月２１日　１５６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．７２）　
　１１月２０日　１５７円４５～４７銭　　　　　　　（△１．９４）　
　１１月１９日　１５５円５１～５３銭　　　　　　　（△０．５２）　
　１１月１８日　１５４円９９～０１銭　　　　　　　（△０．３２）　