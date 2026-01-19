Mr.Childrenが、新曲「Again」を本日1月19日に配信リリース。あわせて、同楽曲のリリックビデオを公開した。

（関連：【映像あり】Mr.Children、日曜劇場『リブート』主題歌の新曲「Again」リリックビデオ）

同楽曲は、1月18日より放送されているドラマ『リブート』（TBS系）の主題歌。3月25日に発売されるニューアルバム『産声』に収録される。

さらに、同アルバムのアートワークと収録曲が発表された。今作にてバンド4人は、音にのみ没入し、向き合い続け、“Mr.Childrenの音楽が秘める無限の可能性”を探究。一音一音に生命を宿した、渾身の最高傑作が完成したという。今作には「Again」含む全13曲を収録。マスタリングは Joe LaPorta（Sterling Sound）が担当し、アートディレクション／デザインは森本千絵（goen°）が手がけた。

なおMr.Childrenは、アルバムリリース後の4月4日より『Mr.Children Tour 2026』の開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）