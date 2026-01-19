バレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は、きのうとおととい、アウェーで東レアローズ滋賀と対戦。今シーズン初の2連勝です！

ここまで1勝21敗と苦しい試合が続くアランマーレ。おとといの試合は第1セットから接戦となる中、今季加入したタナパンのブロード攻撃が決まり、アランマーレが第1セットを先取します。

この日好調だったのが、ルーキーの吉村。チーム最多の12得点と躍動し、相手に流れを渡しません。

初戦は1セットも落とさず、アランマーレが去年11月の岡山戦以来の勝利を掴みました。

きのうの試合でも、ルーキーの吉村がチーム最多の15得点の活躍で第1セットを奪います。

第2セットは滋賀が取り、第3セットはアランマーレが取って迎えた第4セット。

マッチポイントを取ったのはアランマーレ。最後も吉村が決めて、今シーズン初めての2連勝です。

アランマーレ山形 吉村優花 選手「一つひとつの声援だったり応援が、自分たちに届いているので、次の試合からもそういう力をパワーに変えてがんばりたい」

アランマーレの通算成績は3勝21敗で、順位を1つあげて13位。次の試合は今月24日と25日、ホーム天童市で刈谷と対戦します。

