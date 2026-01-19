Little Glee Monster新曲「Pages」がTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』OPテーマに決定
Little Glee Monsterの新曲「Pages」が、2026年4月放送開始のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』オープニングテーマに決定した。
■新曲「Pages」が使用された本PVも公開
TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞という街にて、書物なき世界で本作りに奮闘する主人公マインの物語。
彼女はその身に宿す強大な魔力を狙い様々な陰謀が忍び寄る中、大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描く、シリーズ累計1300万部を超えるビブリア・ファンタジー小説、香月美夜『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』（TOブックス刊）を原作とした作品だ。
さらに、新曲「Pages」が使用されたTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』本PVも19日に公開された。
2026.03.26 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』
