「日経225ミニ」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限1万1952枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月19日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1952枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11952( 11452)
ソシエテジェネラル証券 9051( 8551)
バークレイズ証券 5139( 5139)
楽天証券 1693( 1693)
SBI証券 3727( 1537)
松井証券 551( 551)
マネックス証券 312( 312)
フィリップ証券 231( 231)
三菱UFJeスマート 325( 195)
JPモルガン証券 181( 181)
日産証券 170( 170)
ドイツ証券 70( 70)
インタラクティブ証券 65( 65)
光世証券 36( 36)
立花証券 29( 29)
豊証券 23( 23)
ゴールドマン証券 13( 13)
共和証券 7( 7)
岩井コスモ証券 7( 7)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 166838( 166838)
ソシエテジェネラル証券 104585( 104585)
バークレイズ証券 43053( 43053)
SBI証券 68228( 33294)
楽天証券 31780( 31780)
松井証券 25169( 25169)
サスケハナ・ホンコン 24162( 24162)
JPモルガン証券 14239( 14079)
日産証券 7180( 7180)
モルガンMUFG証券 6326( 6326)
三菱UFJeスマート 10822( 6042)
ビーオブエー証券 4192( 4192)
マネックス証券 4191( 4191)
野村証券 3909( 3857)
ゴールドマン証券 3713( 3693)
みずほ証券 3137( 3082)
BNPパリバ証券 2847( 2847)
広田証券 2294( 2294)
フィリップ証券 1816( 1816)
東海東京証券 1570( 1570)
岡三証券 55( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
ソシエテジェネラル証券 51( 51)
楽天証券 59( 45)
フィリップ証券 17( 17)
マネックス証券 10( 10)
SBI証券 12( 6)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
JPモルガン証券 3( 3)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース