　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月19日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1952枚だった。


◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 11952(　 11452)
ソシエテジェネラル証券　　　　9051(　　8551)
バークレイズ証券　　　　　　　5139(　　5139)
楽天証券　　　　　　　　　　　1693(　　1693)
SBI証券　　　　　　　 　　　　3727(　　1537)
松井証券　　　　　　　　　　　 551(　　 551)
マネックス証券　　　　　　　　 312(　　 312)
フィリップ証券　　　　　　　　 231(　　 231)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 325(　　 195)
JPモルガン証券　　　　　　　　 181(　　 181)
日産証券　　　　　　　　　　　 170(　　 170)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　70(　　　70)
インタラクティブ証券　　　　　　65(　　　65)
光世証券　　　　　　　　　　　　36(　　　36)
立花証券　　　　　　　　　　　　29(　　　29)
豊証券　　　　　　　　　　　　　23(　　　23)
ゴールドマン証券　　　　　　　　13(　　　13)
共和証券　　　　　　　　　　　　 7(　　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　166838(　166838)
ソシエテジェネラル証券　　　104585(　104585)
バークレイズ証券　　　　　　 43053(　 43053)
SBI証券　　　　　　　 　　　 68228(　 33294)
楽天証券　　　　　　　　　　 31780(　 31780)
松井証券　　　　　　　　　　 25169(　 25169)
サスケハナ・ホンコン　　　　 24162(　 24162)
JPモルガン証券　　　　　　　 14239(　 14079)
日産証券　　　　　　　　　　　7180(　　7180)
モルガンMUFG証券　　　　　　　6326(　　6326)
三菱UFJeスマート　　　　　　 10822(　　6042)
ビーオブエー証券　　　　　　　4192(　　4192)
マネックス証券　　　　　　　　4191(　　4191)
野村証券　　　　　　　　　　　3909(　　3857)
ゴールドマン証券　　　　　　　3713(　　3693)
みずほ証券　　　　　　　　　　3137(　　3082)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　2847(　　2847)
広田証券　　　　　　　　　　　2294(　　2294)
フィリップ証券　　　　　　　　1816(　　1816)
東海東京証券　　　　　　　　　1570(　　1570)
岡三証券　　　　　　　　　　　　55(　　　 0)


◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　62(　　　62)
ソシエテジェネラル証券　　　　　51(　　　51)
楽天証券　　　　　　　　　　　　59(　　　45)
フィリップ証券　　　　　　　　　17(　　　17)
マネックス証券　　　　　　　　　10(　　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　　 3)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 3(　　　 3)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース