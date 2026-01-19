Mr.Children、新アルバム『産声』アートワーク＆収録曲が発表 日曜劇場『リブート』主題歌「Again」など全13曲【一覧】
Mr.Childrenの新曲「Again」（18日配信開始）のリリックビデオが19日、公開された。さらに、New Album『産声』（3月25日発売）のアートワーク＆収録曲が発表された。
【動画】Mr.Childrenの新曲「Again」Lyric Video
「Again」は、TBS系日曜劇場『リブート』の主題歌として話題。『産声』には、「Again」含む全13曲となる。「一音一音に生命を宿した、最高傑作が誕生！」と予告する。
■Mr.Children New Album『産声』
2026.3.25 Release
1.キングスネークの憂鬱
2.Again
3.Saturday
4.ウスバカゲロウ
5.Glastonbury
6.禁断の実
7.平熱
8.空也上人
9.Stupid hero
10.Nowhere Man 〜喝采が聞こえる
11.産声
12.Umbrella
13.家族
【動画】Mr.Childrenの新曲「Again」Lyric Video
「Again」は、TBS系日曜劇場『リブート』の主題歌として話題。『産声』には、「Again」含む全13曲となる。「一音一音に生命を宿した、最高傑作が誕生！」と予告する。
■Mr.Children New Album『産声』
2026.3.25 Release
1.キングスネークの憂鬱
2.Again
3.Saturday
4.ウスバカゲロウ
5.Glastonbury
6.禁断の実
7.平熱
8.空也上人
9.Stupid hero
10.Nowhere Man 〜喝采が聞こえる
11.産声
12.Umbrella
13.家族