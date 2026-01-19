「TOPIX先物」手口情報（19日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限6212枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月19日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6212枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6212( 6212)
ソシエテジェネラル証券 5274( 5251)
バークレイズ証券 2589( 2589)
ビーオブエー証券 1481( 1481)
ゴールドマン証券 1309( 1098)
JPモルガン証券 915( 915)
シティグループ証券 681( 681)
モルガンMUFG証券 771( 665)
サスケハナ・ホンコン 435( 435)
UBS証券 402( 356)
SBI証券 282( 268)
BNPパリバ証券 253( 253)
野村証券 139( 139)
ドイツ証券 95( 95)
日産証券 88( 88)
インタラクティブ証券 81( 81)
HSBC証券 63( 63)
広田証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 17( 15)
みずほ証券 46( 10)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース