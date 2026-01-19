WBC½éÁª½Ð¤Îºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬¹¶·â·¿ÉÛ¿Ø¤ÎÀÚ¤ê»¥¤«¡¡¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ·è¤á¤¿¡È2Âç¥¹¥é¥Ã¥¬ー¡É¥é¥¤¥Ð¥ë¤â¡¢°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÍ¿¤¨¤ë½ÀÆðÀ
º£Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢16Æü¤Ë¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ11¿Í¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂçÃ«¡õµÆÃÓ¤é³ÎÄê¤Î¥á¥¸¥ãーÁÈ¤â
°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯12·î26Æü¤ËÂè1ÃÆ¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ8Áª¼ê¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¤é¥á¥¸¥ãーÁÈ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Â³¤¯Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï11¿Í¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢½é¤ÎWBCÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
26ºÐ¤Îº´Æ£¤Ï2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë40ËÜÎÝÂÇ¡õ102ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥»¡¦¥êー¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºå¿À¤Ç¤Ï»°ÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤È¤·¤Æ¥êー¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤â½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ±¦Íã¤Î¼éÈ÷·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤ÎÆ°¸þ¤¬¸°¤ò°®¤ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡¢¤½¤·¤Æµð¿Í¤«¤é¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°²óÂç²ñ¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤â¾·½¸¤Î°Õ¸þ¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ô¤Î¹çÎ®¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢º´Æ£¤Ï»°ÎÝ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤á¤°¤ê¡¢¶¥Áè¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤ë¼Âà¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¬ËÜ¤ä¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤é¤¬¼çÎÏ¤Ë¾º³Ê¤·¡¢À¤³¦°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¡£¼ç¼´¤òÃ´¤¨¤ëÊ£¿ô¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤ò½ÀÆð¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âµá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Æâ³°Ìî¤¬Ì³¤Þ¤ëº´Æ£¤ò¡È¹¶·âÅªÉÛ¿Ø¡É¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤ë¹½À®¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¡¢NPB¤ÇÍ£°ì¤Î40ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿º´Æ£¡£ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿26ºÐ¤¬¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤âÉð´ï¤Ë¥á¥¸¥ãーÁÈ¤é¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ»¹ç¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡£º£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£