毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。1月18日（日）の放送は、関口メンディーと行く東京都稲城市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

メンディーが待っていたのは若葉台公園 展望広場。満島は、映画『ババンババンバンバンパイア』でメンディーと共演経験があり再会を喜ぶ。

まずは都内で唯一のマウンテンバイクパーク「Smile Bike Park」に向かうが、その前に朝食を食べられるお店を探すことになり、この近辺でのドラマ撮影時にメンディーが行ったことがあるという「ZEBRA Coffee & Croissant 稲城中央公園店」に向かう。

2024年に当時の所属事務所・LDHより独立したメンディーは、Mandy Sekiguchi名義でのアーティスト活動で去年英語歌詞の新曲を発表するなど、活躍の場を広げている。移動の車中ではそんなメンディーのパーソナルな部分を深掘り。

「体育大学に通っていたんですけど、もともと体育の先生になろうと思ったんですよ。ずっと野球やっていたので」とのことで「えっ、大学から踊り始めたの？」と驚く満島。「そうです。（ダンスは）18歳から」とメンディー。「大学のダンスサークルの先輩に声掛けられて」というのがきっかけだそう。

ただ「高校が男子校だったのでモテることしたい。アクロバットとか出来たらモテるんじゃないかなと思っていた」そうで、「そういうのが出来るカッコいいサークルに入りたいんですよね」と先輩に話したそう。すると先輩は「ダンスやっててもアクロバット出来るぜ」とその場でバク宙を決め、メンディーは「『めっちゃカッケー！』ってなって『練習会行きます！』と言った時からダンスを始める事になりました。その人との出会いは本当大きかったですね」と振り返る。

フランスから取り寄せた小麦粉を使い、店内で焼き上げる大きなクロワッサンが人気の「ZEBRA Coffee & Croissant 稲城中央公園店」に到着すると、店員さんのおすすめのクロワッサンハムチーズパニーニや、飲み物など合わせて8品を注文。

店舗への撮影許可取りの際にメンディーが礼儀正しいという話題から、「会うと印象変わるってよく言われる」とメンディー。続く移動中でもメンディーの人となりについてトーク。「俺も外国の血が入っているミックスだけどクオーター。4分の1」という満島は、「メンディーって（身長が高い）体つきもそうだし、最初からめっちゃ一目置かれちゃう気がするのよ。小学生の時もそうだろうし」と訊ねる。

「確かにそういう部分はあったかと思います。ただ子供ってある意味純粋で無垢なので、シンプルな疑問として何で天然パーマなの？何で色黒いの？みたいな、人との違いをイジるみたいなのが多少あって。高学年の先輩からイジメなのかどうなのか分からないけど、イジられることはありましたね」とメンディー。

「小さいながらに人との違いみたいなものに悩む時ありました」というメンディーだが、その時の担任が「マイケル・ジャクソンが大好きな先生」だったそう。悩みを打ち明けると「マイケル・ジャクソンって世界的スターがいるのを知ってる？」「その人と同じ血が流れているのよ」「だから自信持っていいのよ」「あなたはあなたのままでいいのよ」ということを言ってもらえたことで「人と違ってていいんだ」と思えたという。

さらにトークは音楽的なルーツについて。「J-POPを聴いて育ってます。宇多田ヒカルさんとか、モーニング娘。さん。あとはJラップ、KICK THE CAN CREWさんとか」とメンディー。そして「思い返してみると母が洋楽好きで、家では結構洋楽が流れてたんです」とのことで、「やっぱり、ずっと歌って踊りたいみたいなものがあったのかもしれない」と語る。「ダンスとパフォーマンスはずっとやってきて自分の強みでもあるので、踊りが生きる音楽はやっていきたい」と今後のアーティスト活動への抱負を明かした。

そして「Smile Bike Park」に到着。子どもからプロのライダーまで訪れる幅広い層に人気のスポットで、ヘルメットもレンタルが可能で初心者でも気軽に楽しめる。インストラクターに基本から教えていただきながら、デコボコ道やジグザグなコーナーが連続するコースなど、徐々にレベルを上げながら満喫した3人。

楽しくてたくさん声を出した一同にぴったりなお店として満島が見つけたのは、はちみつ屋。移動中はメンディーの夢の話に。「自分の見た目とかルーツを活かせる場所ってやっぱり日本だけじゃないなって思ってて、音楽もどちらかというと海外に向けて作ってたりもするんです」「最終的な目標としてはスーパーボウルに日本人初アーティストとして立ちたい」とメンディー。「そこを目指して事務所を飛び出してきているので、何かしらの結果を出して頑張ってますと示したい。そういった意味でもグラミー賞取りたいなって思ってます」と続けた。

到着したのは創業57年の多摩養蜂園。お店から少し離れた山の中で実際に蜂を育てて、稲城産のはちみつを生産している。「東京都内と言われる場所でも自然が残ってて、花ではちみつが取れるんだよって証明したくてここでやってる」と店主。

次の目的地について「普段和菓子を結構食べるんですよ。脂質が少ないのでトレーニーフレンドリー」というメンディーが「どら焼き屋さん、有名なところがあるらしいんですよ」と紹介したのが創業64年の御菓子司「三好」。どら焼きには小豆の「大納言どら焼き」はもちろん「あま柿」や「キイチゴ」など様々な種類が。中でも一番人気なのが、梨をモチーフにした稲城市の公式イメージキャラクター「なしのすけ」がパッケージに描かれた「なしのすけどら焼き」。ほかにも大福など、計19点をお買い上げ。

途中「とうふ処利兵衛庵」にも立ち寄る。創業94年、100％国産大豆と稲城の天然水を使った自然のままの豆腐作りがこだわり。豆腐作りに専念するため接客は自動販売機にお任せ。「まめたま豆乳」や「まめたまとうふ」などを購入していると、店主から記念に「アイラブトーフ＆まめたまちゃん アクリルキーホルダー」をいただくことに。

そして「蕎麦と甘味 さくら」に到着。古民家風のお店で、テラス席にはこたつが。天ぷらやそばなど合わせて7品を注文。ここでは、メンディーがテレビ出演時の意識の変化を明かした。

「一回『なんとかメンディー』（というフレーズ）でいろんな人に注目してもらえて、いっぱいテレビ呼んでもらったんですけど、途中から、ちょっとお仕事こなすようになっちゃった時期があるんですよ。そうするとどんどんお仕事も減っていって、そういうのってやっぱり出るんだなと思って」と自省するメンディー。その後は「まず自分がちゃんとそのお仕事を楽しもうって決めて。楽しんでると見てる人も嬉しいし、企画を考えたスタッフさんも嬉しいし、共演者の人も嬉しい。それを決めてから（テレビに出ることが）より楽しくなったんです」と語る。

満島は「もりうどん（倍盛り）」、兼近は「鴨つけそば」、メンディーは「野菜天ぷら八種そば」をそれぞれいただきつつ、旅にかかったお金を誰が払うかを決めるゲームをすることに。ゲームはシンプルに両手を使ってのジャンケン。お支払いをすることになったのは一体誰？この放送は、TVer・Huluにて配信中。

