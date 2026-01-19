BTS・Jinのツアームービーより、Q＆A映像公開 BTS完全復帰についてやARMYへ深い愛まで 入場者特典第4弾詳細も
BTSのJinによる自身初のソロファンコンサートツアーの幕開けとなった韓国公演を映画化した『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』が、1月2日より全国公開中。今回、最後となる入場者特典第4弾の詳細とQ＆A映像が公開された。
【動画】ARMYへの愛まで…BTS・JinのQ&A映像
本作は、ツアーの幕開けを飾った韓国・高陽市の高陽総合運動場補助競技場にて行われた公演の模様を収録。『Happy』『Echo』の収録曲、さらにBTSのヒットメドレーまで、臨場感あふれるステージが映画館で新たに繰り広げられる。加えて、本作のために特別編集した未公開のビハインド映像も収録しており、新年にふさわしい特別な映画体験を提供する作品となっている。さらに、《映画館限定》の特典映像として、映画本編の前にグリーティング映像が特別上映される。グリーティング映像の中には“撮影OK”の時間もあり、“ニューイヤー・パーティー”の幕開けを一緒にお祝いできる素敵な体験になる。
最後となる入場者特典は「オリジナルステッカー（2種セット）」。Jinによる“映画館の過ごし方”から2026年の計画、そしてARMYへのメッセージまでのQ＆A映像も解禁となった。
23日より配布される入場者特典第4弾は「オリジナルステッカー（2種セット）」で、SCREENX/4DXポスターとしてデザインされたビジュアルを採用。トランスタバック加工が施されており、光の角度によって虹色に変化するため、ステージ上のJinの姿がドラマチックに光り輝いて見える。1枚ずつ切り離して使用可能。
Q＆A映像では、ARMYにおすすめする映画館の過ごし方から、待望のBTS完全復帰についての貴重な言及まで、Jinの魅力が凝縮。最後にはARMYへ深い愛と感謝を伝える温かなメッセージが贈られる、ARMY必見の映像となっている。
