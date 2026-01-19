【推しの子】第26話あらすじ＆場面カット公開 ルビー大活躍の裏…かつての苺プロ社長・壱護の存在
テレビアニメ『【推しの子】』第3期の第26話（通算）あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】目が怖すぎるルビー…元社長と2ショット 【推しの子】第3期の場面カット
第26話『打算』は、彼女らしからぬ戦略的な振る舞いで、ネットテレビ番組『深掘れ☆ワンチャン』内での地位を着々と築いていくルビー。その裏には、かつての苺プロ社長・壱護の存在があった。
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
『週刊ヤングジャンプ』にて2020年4月〜2024年11月にかけて連載された漫画が原作で、コミックス累計2500万部を突破している人気作品。『次にくるマンガ大賞2021コミックス部門』では大賞を受賞し、テレビアニメ第1期が2023年4月〜6月にかけて放送されると、YOASOBIによるオープニングテーマ「アイドル」とあわせて話題に。その後、第2期が2024年7月〜10月にかけて放送され、実写ドラマ・映画化もされた。
■第3期イントロダクション
物語は新たなステージへ…『POP IN ２』のリリースから半年。ＭＥＭちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。一方で、かなは以前の明るさを失っていた。そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、ルビーは芸能界を駆け上がる。…嘘を、武器にして。
