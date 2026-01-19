ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』キュートでクセありな日本版本ポスター解禁
数々の“もしも”の世界を描いてきたディズニー＆ピクサーの最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）から、キュートでクセありなビーバーたち“ビーバーズ”が集合した日本版本ポスターが解禁された。
【動画】『私がビーバーになる時』US版予告
本作は、“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた物語。思い出の森が高速道路計画で消えてしまう―─大切な場所を守るため、動物好きの大学生メイベルが選んだ最後の手段は、なんとビーバーになることだった。
極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだメイベル。しかし、その先に広がっていたのは、人間の常識が通じない“とんでもない”世界だった。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは動物たちと森を守る作戦を仕掛ける。人間の世界をも揺るがす彼女の大逆転プランとは？
解禁となった日本版本ポスターには「意識転送中」と書かれたモニターの横で装置に座って意識を“転送”し、ビーバーの姿となってスマホを片手に持つメイベルと、“やさしすぎる”おじさん王様ビーバーのキング・ジョージ、のんびり屋すぎて食べられがちな“癒し系”担当ローフら、キュートでクセありな“ビーバーズ”が集合。さらに、好奇心旺盛で事件に巻き込まれがちなトカゲのトムの姿も。そして、彼らの背後には建設中の高速道路が描かれている。
本作で監督・脚本を務めるのは、『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストとして、「第88回アカデミー賞」長編アニメーション賞受賞に貢献したダニエル・チョン。制作にあたっては、スタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受けつつ、ビーバーの生態系を徹底取材。ピクサーならではの想像力で、“もふもふ”で予測不能な驚きと笑いに満ちた世界を描き出す。
【動画】『私がビーバーになる時』US版予告
本作は、“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた物語。思い出の森が高速道路計画で消えてしまう―─大切な場所を守るため、動物好きの大学生メイベルが選んだ最後の手段は、なんとビーバーになることだった。
解禁となった日本版本ポスターには「意識転送中」と書かれたモニターの横で装置に座って意識を“転送”し、ビーバーの姿となってスマホを片手に持つメイベルと、“やさしすぎる”おじさん王様ビーバーのキング・ジョージ、のんびり屋すぎて食べられがちな“癒し系”担当ローフら、キュートでクセありな“ビーバーズ”が集合。さらに、好奇心旺盛で事件に巻き込まれがちなトカゲのトムの姿も。そして、彼らの背後には建設中の高速道路が描かれている。
本作で監督・脚本を務めるのは、『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストとして、「第88回アカデミー賞」長編アニメーション賞受賞に貢献したダニエル・チョン。制作にあたっては、スタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受けつつ、ビーバーの生態系を徹底取材。ピクサーならではの想像力で、“もふもふ”で予測不能な驚きと笑いに満ちた世界を描き出す。