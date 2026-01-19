NOA、ドラマ単独初主演＆阪口珠美、連ドラ初出演 芸能界の裏側描いた偏愛サスペンス『救い、巣喰われ』実写化【コメントあり】
マルチアーティストのNOAが2月12日からMBSドラマ特区枠でスタートする『救い、巣喰われ』（毎週木曜 0：59〜 初回は深1：09〜）で主演を務めることが、きょう19日に発表された。ヒロインは元乃木坂46の阪口珠美が務める。
【写真】駆け出しアイドルを演じる元乃木坂46・阪口珠美
電子コミック累計50万部を突破した究極のヤンデレ系ラブ・サスペンスが原作（原案：琴子／漫画：カモ）。芸能界の裏側を舞台に、クセになるドロドロ展開が、日本だけでなく韓国でも読者を魅了している。
ドラマ単独初主演となるのは、12歳で渡韓し大手事務所の練習生として下積み時代を経て、作詞作曲、歌唱、ダンスまで自ら手がける多才ぶりが評価される次世代マルチアーティストのNOA。ミステリアスで危険な人気俳優・宝生千秋役を務める。抑えきれない激情あふれるラブシーンにも挑戦する。
さらに千秋と出会い、運命を一変させる駆け出しアイドル南瀬天役には、元乃木坂46で、配信番組のMCやラジオパーソナリティを務め、舞台『醉いどれ天使』でも活躍する阪口が決定した。阪口は連続ドラマ初出演。元アイドルの阪口が、駆け出しアイドルをどのように演じるのか。
【コメント】
■NOA
出演が決まり、原作を読ませていただきました。千秋に対して、最初は「とんでもない人物だな」と感じたのですが、読み進めるうちに、人間の奥底にある暗闇や孤独のようなものに、どこか共感を覚え、次第に物語に引き込まれていきました。そんな千秋を演じさせていただけることを、とても光栄に思っています。自分自身とも照らし合わせながら、僕が感じた『救い、巣喰われ』の意味を、視聴者の皆さんにもしっかりとお届けできるよう、全力で向き合っていきたいです。
■阪口珠美
南瀬天役を演じさせていただきます、阪口珠美です。原作を読んだ時は、ひたむきに頑張る少し不器用なアイドル天ちゃんに共感出来る部分があったかと思えば、その聖母的な優しい雰囲気が周囲の人の心を乱してしまったり、それぞれが抱える思いに胸が締め付けられる気持ちにもなって、気がついたら一気に作品の世界に引き込まれていました。私にとって初めての連続ドラマのため緊張や不安はありますが、時には重く時にはキュンと皆さまの心に響く作品となれるようしっかり向き合って演じさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
■監督・酒見アキモリ
初恋、依存、束縛、嫉妬、狂気…その裏に隠された真実と過去。愛に狂い、愛に狂わされる千秋と天が織りなす偏愛サスペンスの世界を、最高のキャストスタッフ一同熱く、狂いながら作ってまいります。ただのラブストーリーでは終わらないこの作品を、視聴者の皆さまにも「執着」して観ていただければ幸いです。
■原案・琴子
たくさんの方々のお力添えをいただき、この度『救い、巣喰われ』がドラマ化します！ずっとドラマ化を夢見ながら制作していたので、夢が叶ったような気持ちです。本作のヒーロー・千秋はかなりのヤンデレ気質ですが、ヤンデレという言葉から連想される「怖さ」の中にある、底のない愛情深さと一途さこそが最大の魅力だと思っています。その部分を大切にしながら登場人物たちの魅力を余すことなく引き出していただき、本当に素晴らしい作品になっています。ぜひ新しい『すくすく』を一緒に楽しんでいただけますように！
■漫画・カモ
こんにちは、作画を担当しているカモです。このたびは『救い、巣喰われ』の実写化おめでとうございます！『すくすく』はたくさんの人に支えられている作品です。原作者の琴子さんのストーリーは回を重ねるごとにおもしろさが増していき、そのお話を少しでも多く伝えられるよう作画してきました。いつも支えてくださっている編集の皆さま、出版社の皆さま、読者の皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。そしてこのたび、実写スタッフの皆さま、ご協力いただいた全ての方に支えられ新たな形で『すくすく』を観られることがとてもうれしいです。
