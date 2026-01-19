柿澤勇人＆吉沢亮が社交不安障害の青年姿 ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』一挙16人の扮装ビジュアル
俳優・柿澤勇人と吉沢亮がWキャストで主演を務めるミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』の扮装ビジュアルが18日、解禁された。
【写真】『ディア・エヴァン・ハンセン』安蘭けい、堀内敬子、木下晴香、松岡茉優らの扮装ビジュアル
『ディア・エヴァン・ハンセン』は、2016年にブロードウェイで上演され、第71回トニー賞でミュージカル作品賞・ミュージカル脚本賞・オリジナル楽曲賞など6部門に輝いたほか、第60回グラミー賞や第45回エミー賞なども受賞し、社会現象になるほどチケットが連日完売となった作品。今回、日本版演出での上演が実現する。
社交不安障害を抱え孤独な日々を送る主人公エヴァン・ハンセンが、クラスメイトの死ととっさについた嘘がきっかけで本当の自分に気づくまでの過程が描かれる。キャッチーで聞く人の心を揺さぶる名曲とともに、一人の青年の孤独と葛藤を舞台上で表現する。
エヴァン役を柿澤と吉沢が演じるほか、エヴァンの母ハイディ役を安蘭けい／堀内敬子、エヴァンが心魅かれるゾーイ役を木下晴香／松岡茉優ら、人気と実力を兼ね備えたキャストが各役Wキャストで務める。
このほか、コナー・マーフィー役：立石俊樹／廣瀬友祐、ジャレッド役：上口耕平／須賀健太、アラナ役：高野菜々／宮澤佐江、シンシア・マーフィー役：瀬奈じゅん／マルシア、ラリー・マーフィー役：石井一孝／新納慎也の扮装姿が披露となった。
東京公演はEX THEATER ARIAKE（東京ドリームパーク内）で7月25日〜8月23日。その後、愛知公演（御園座、8月29日〜9月6日）、大阪公演（9月10日〜21日、梅田芸術劇場メインホール）を予定する。
東京公演のチケットは、ホリプロステージ／テレ朝チケットで1月24日正午より最速抽選受付開始。
