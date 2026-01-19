『sweet』付録に「雪焼けハローキティ」ぷっくりシール 貴重な描き下ろしの限定デザイン
女性ファッション誌『sweet』（宝島社）の2月12日発売の「3月号増刊」の特別付録に、限定デザインのハローキティ「スマホグリップ＆ぷっくりシールセット」が付いてくる。
【画像】『sweet』3月号増刊の付録「雪焼けハローキティ ぷっくりシール」
この付録のために描き下ろされたのは「雪焼けハローキティ」。スキーに夢中になり過ぎて、慌ててゴーグルを外したら、まさかのゴーグルの形がクッキリ…！そんな想像をさせるキュートなデザインとなっている。
「スマホグリップ」は大きな雪焼けハローキティがインパクト抜群で、開き方を変えればスマホスタンドにもなる。「ぷっくりシール」は全国的に人気を集めるヒットアイテムで、ゴーグル＆ニット帽のフェイス形シールは横幅5センチ超えの超ビッグサイズ。
なお、同時発売の「3月号」通常版の付録も、雪焼けハローキティの「レオパード柄巾着ポーチ」「チャーム2個セット」「ぷっくりシール（水色）」の4点セット。
担当者は今回の付録について「空前の日焼けブームを巻き起こしたハローキティが、日焼けならぬ“雪焼け”……!? 冬季オリンピックの期待が高まる2月に、スキーを楽しんでこんがり雪焼けしたハローキティを作りたい…！と、イメージして付録を作成しました」と意図を説明。
そして「日常で使える巾着ポーチやスマホスタンドはもちろん、めじるしチャーム、ぷっくりシールなど、Z世代を中心に盛り上がりを見せているアイテムも盛り込んで、SNS界隈でもバズって欲しい！と願いを込めて作った結果、バラエティ豊なラインナップに仕上がりました」と仕上がりに自信を込めた。
『sweet』3月号増刊／通常版は、同社の公式サイトなどで予約受付中
