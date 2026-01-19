お笑いコンビ「ダイノジ」の大地洋輔さんが1月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。左肩から左手にかけての深刻な痺れに悩まされていることを明かしました。



大地さんは「去年から、左肩から左手の先まで痺れが凄くて、病院に行ったら診断結果が『頸椎症』という事らしいんですね」と報告。医師からは「3ヶ月もしたら痺れはなくなりますよー」と説明を受けていたものの、「全然無くならないんですよ。肩の裏の痛みが凄いんですよ」と症状が改善していない切実な現状を吐露しました。





さらに大地さんは「これって治療法あります？」とフォロワーに向けて問いかけ、広く情報を募っています。





大地さんの投稿に「治らないようでしたら違う病院（出来れば機材の揃っている総合病院）で診てもらった方が良いかもしれないですね」など同様の症状に悩む人々からのアドバイスなどが寄せられています。



【 ダイノジ・大地洋輔さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：1972年07月13日

身長/体重：169cm /83kg

血液型：A型

出身地：大分県 佐伯市



趣味：スニーカーコレクション / ファッション / ランニング / 音楽フェス / 舞台鑑賞

特技：モノマネ / ラップ / エアギター

出身/入社/入門：1994年 コンビ結成



【担当：芸能情報ステーション】