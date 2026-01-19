山中柔太朗＆高松アロハ、距離が縮まる一瞬 『純愛上等！』本編映像公開
俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）がW主演を務める映画『純愛上等！』（2月13日公開）の本編映像の一部が19日、公開された。
【場面写真】ドキドキ！そっと手が触れる山中柔太朗＆高松アロハ
原作は、24年にコミックシーモアで独占配信がスタートした七緒氏によるコミック『純愛上等！』。白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（さとう・みつる／山中）と、2年前に停戦協定を結んだ敵校・紅桜高校の不良たちをまとめるトップ・亀井円（かめい・まどか／高松）との、笑いあり、胸キュンあり、アクションありのラブストーリーを描く。
今回公開された映像で描かれるのは、何気ない日常のひとコマ。しかし、その一瞬一瞬に、言葉にできない感情がそっとにじみ出る、印象的なシーンとなっている。ひとつ目のシーンは、アイスがついた円の口元に気づいた美鶴が、顔を寄せてそっと指を伸ばす。優しく拭われるその一瞬、さらに、その指を自然な流れで自分の唇に運ぶ美鶴の仕草に、円は驚きと戸惑い、ときめきを隠せないまま、ただ視線を向けることしかできない。
もうひとつのシーンでは、美鶴と円が並んで味噌汁をつくる、穏やかな時間。美鶴が味噌汁に使う豆腐をそっと円の手のひらに乗せ、豆腐を切る仕草が、2人の距離を自然と縮めていく。夕暮れの柔らかな光に包まれながら交わされる視線と沈黙が、言葉以上に多くの想いを語りかける。加えて、穏やかな空気が流れる中で、静かな寝顔を見せる円のそばに立つ美鶴が、円の頬に落ちた水滴に気づき、見つめながらそっと指を触れるシーンも印象的。触れているのに、触れすぎない。近づいているのに、まだ踏み込めない。そんな不器用でまっすぐな想いが交錯する瞬間が、静かに、そして繊細に描かれており、観る者の胸の奥にやさしく残る本編映像となっている。
さらに、映画『純愛上等！』オリジナルグッズの発売が決定。撮り下ろしのアクリルスタンド、場面写真を使用したブロマイドセットとプリクラ風ステッカーセット、原作の学生証デザインを再現した学生証風アクリルキーホルダー、美鶴と円をキャラクター化したぬいぐるみボールチェーン、主演キャストの対談などボリューム満点のパンフレットの全6アイテムが登場。2月13日より全国の上映劇場にて販売開始となる。
また、1月26日に東京・新宿ピカデリーにて行われる完成披露上映会で、映画『純愛上等！』一部オリジナルグッズの先行販売が決定。ブロマイドセット、ぬいぐるみボールチェーン、アクリルスタンドとプリクラ風ステッカーセットの一部バージョンがひと足先に販売される。
