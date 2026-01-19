¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¥Û¡¼¥¯¥¹Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿À»°èÌµ¤ÊÑ³×¡Ö°ìÅÙ²õ¤¹¡×¡¡¥×¥íÌîµå12µåÃÄÃ´Åöµ¼Ô¤¬¸«¤¿2026Ç¯Å¸Ë¾¡ô12¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
2025Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤¬Î¾¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Âè5Àï¤Î±äÄ¹11²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿Ç®Àï¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó12µåÃÄÃ´Åöµ¼Ô¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇµåÃÄÊÌ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íè¤¿¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£
ºòµ¨¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤«¤éÁê¼¡¤¤¤Ç¼çÎÏ¤¬Î¥Ã¦¤·¡¢°ì»þ¤ÏÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤Þ¤ÇÄÀ¤ó¤À¥Û¡¼¥¯¥¹¡£
¶ì¶¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¤Ï¤Ö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈÄ¶ÀÑ¶ËÂÇË¡¡É¤ò´Ó¤°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¤¿¤¿¤¾å¤²¡×¤ÎÂ¸ºß¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡£
Îò»ËÅªµÕÅ¾V¤Ø¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ç¤â»Å»ö
¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÃæÂ¼¡Ë¹¸¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
2025Ç¯12·î¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÀï¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖHAWKS¡¡SP¡ªRIT ¡Ý273Æü¤Îµ²±¡Ý¡×¤Î»î¼Ì²ñ¤Ç¤â¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê33¡Ë¤Ï»×¤¤¤Î¾æ¤òÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¥·¥ã¥¤¤Ç¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤¬¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¡£ÃæÂ¼¹¸¡Ê36¡Ë¡¢ÀîÀ¥¹¸¡Ê28¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÃÅ¾å¤Ç¤âÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎËÒ¸¶¤¬¤¤¤¿¡£
¤¢¤Î»î¹ç¤È¤Ï5·î2Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë¡£
Á°Ç¯¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Ï¶áÆ£·ò²ð¡Ê32¡Ë¤äÌøÅÄÍª´ô¡Ê37¡Ë¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡Ê29¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤¬³«ËëÄ¾¸å¤«¤éÁê¼¡¤¤¤ÇÎ¥Ã¦¡£¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¤½¤Î»î¹çÁ°¤Þ¤Ç5Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Æ±Àï¤â2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¤Þ¤Þ9²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ÀîÀ¥¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç·àÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤ê½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÊ§¿¡¤·¤¿¡£
¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤â¡ÖÊ¬´ôÅÀ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î»î¹ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÀï¤¤¤ÇÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤½¤ÎÀîÀ¥¤Î°ìÂÇ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤âÂç¡¹Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¾¡Íø¤Ï2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¤ÎÃæÂ¼¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌøÄ®Ã£¡Ê28¡Ë¤Î±¦Á°ÂÇ¡¢¤½¤·¤ÆËÒ¸¶¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂåÂÇ°ìËÜ¡×¤Î³Ð¸ç¤ÇÎ×¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤¬¤é¶ÛµÞ»þ¤Ë4ÈÖ¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÃ£¤·¤¿ÌøÄ®¡¢¤½¤·¤ÆËÒ¸¶¤Ï¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ËÒ¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¼«Éé¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¸À¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
3³äÂÇ¼Ô¡ÈÀäÌÇ¡ÉÁË»ß¤ØºÇ¸å¤Î²ç¾ë
ÂÇÎ¨3³ä4ÎÒ¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î¡Ö3³äÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀËÒ¸¶¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅÙ¤Ë²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤¿¡£
ËÒ¸¶¡§¡Ö¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤è¤ê¤â¡¢3³ä¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
2¥ê¡¼¥°À©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1950Ç¯°Ê¹ß¡¢ÂÇÎ¨3³ä¤ËÃ£¤»¤º¤·¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£142»î¹çÌÜ¤Ç¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡Ö¤¿¤¿¤¾å¤²¡×¤ÎÃË¤Ï¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÀè¿Í¤¿¤Á¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿½Å¤¤Îò»Ë¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
³«ËëÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÂÇ½ç¤â9ÈÖ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯»Ñ¤Ê¤É¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤â¡ÖÁ´¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿·®¾Ï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÁª¤ó¤À»Íµå¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¡Ö7¡×¡£»Íµå¤¬1·å¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â»Ë¾å½é¤Î¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
ËÒ¸¶¡§¡Ö2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸å¤ÎÂÇÎ¨¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿µå¤ò¤É¤ó¤É¤ó»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ15Ç¯¡¢º£¤µ¤éÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
Àª¤¤¤Å¤±¤Ð¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¡¢ÁáÂÇ¤Á¤Ï»þ¤Ë¤½¤Î¾ì¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤è¤ê½ÐÎÝÎ¨¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢µå¤ò¸«¶Ë¤á»Íµå¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬Á±¤È¤µ¤ì¤ëº£¤Îµå³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ë¤âÁêÅö¤Ê¿®Ç°¤¬É¬Í×¤À¡£
¤È¤¤Ëµå¾ìÆâ³°¤Ç¡¢¸·¤·¤¤À¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ËÒ¸¶¡§¡Ö¤½¤ì¤Ë¶þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ129¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö²¶¤À¤±ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÎôÅù´¶¤¬¸¶Æ°ÎÏ
Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢2010Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5½äÌÜ¤Ç·§ËÜ¡¦¾ëËÌ¹â¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬3·³À©¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö1´üÀ¸¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î°éÀ®4½äÌÜ¤¬Àé²ìÞæÂç¡Ê32¡á¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢°éÀ®6½äÌÜ¤¬¹ÃÈåÂóÌé¡Ê33¡áµð¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¿Í°÷¤âÁý¤¨¤¿¤³¤È¤ÇºÇ½é¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ï¥Ö¤ÇÁýÃÛ¤µ¤ì¤¿°ì¼¼¡£
Åö»þ¤Ï3·å¤ÎÇØÈÖ¹æ¤âÆëÀ÷¤ß¤¬Çö¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÁÇÄÌ¤ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¡£
Âç³ØÀ¸¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ªÁ°¤¬¥×¥í¤ä¤Í¤ó¡×¤È¶þ¿«Åª¤ÊÌî¼¡¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ËÒ¸¶¡§¡Ö°éÀ®»þÂå¤Ïº£¤Û¤É´Ä¶¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î´Ä¶¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£2·³¤ÎÁª¼ê¤Ë¤¹¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÜ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×
»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Î6·î¡£Æ±´ü¤Î°éÀ®Áª¼ê6¿Í¤ÎÃæ¤ÇÀé²ì¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÁá¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Àé²ì¤Ï¤½¤Î¸å°ìµ¤¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£
»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Þ¤Ç3Ç¯¤òÍ×¤·¤¿¹ÃÈå¤âÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ßÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎËÒ¸¶¤Ï¡¢1·³¤ËÄêÃå¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤ÎºÂ¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
ËÒ¸¶¡§¡Ö¼«Ê¬¤À¤±²¿¤â¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ø²¶¤À¤±ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
´ñ¤·¤¯¤â¡¢¤½¤ÎÀé²ì¤¬¡¢ÆüËÜµå³¦¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢3³äÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¬Íè¤ë¡×¤È¡ÈÍ½¸À¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç¯¡¹¡¢Åê¹âÂÇÄã¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢ÌÁÍ§¤ÎÍ½¸À¤¬¼Â¸½¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁË»ß¤·¤¿¤Î¤¬°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÆ±´üÆþÃÄ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¤¹¤®¤À¡£
ËÒ¸¶¡§¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Î¸À¤Ã¤È¤Ã¤¿3³äÀÚ¤ë¤Î¡¢ÁË»ß¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×
¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤ÈËÒ¸¶¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÀé²ì¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÎôÅù´¶¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¿¡¤¤µî¤Ã¤¿¡£
º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÇØÈÖ¹æ3·å¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡½¡£
ËÒ¸¶¡§¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤ª¤±¤Ã¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â²æËý¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯³èÌö¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤Î»þ¤ÏÀº°ìÇÕ¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤È»×¤¨¤ëÈ¿¹ü¿´¤¬º£¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÇØÉé¤¦¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
ÄÉ²Ã¾·½¸¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤·¤ÆÎ×¤à¡£
ÆóÎÝ¼ê¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¡¢¤Þ¤¿³°Ìî¤Ç¤âµå³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£¤½¤Î¾å¡¢Â®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤â¿¶¤êÉé¤±¤Ê¤¤ÂÇÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼é¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ëÂ¸ºß¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢ÊÑ³×¤Î¤È¤¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø°ìÅÙ²õ¤¹¡Ù¡×
¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¡¢º£µ¨¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤ËÌá¤·¤ÆÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÀ»°è¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡£
¤¿¤À¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤Þ¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥×¥í16Ç¯ÌÜ¤¬¤Ö¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡£¥»¥«¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤º¤Ã¤È¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Æ³°Ìî¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤Î½àÈ÷¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì¤À¤±Îý½¬¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¥Á¡¼¥à¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ëÌò²ó¤ê¤òÁ¯ÌÀ¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¯¡£
Îý½¬ÎÌ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È¼«Éé¤¹¤ë33ºÐ¤¬¡¢2026Ç¯ÈÇ¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤âÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÒ¸¶ ÂçÀ®¡Ê¤Þ¤¤Ï¤é ¤¿¤¤¤»¤¤¡Ë
Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡¡1992Ç¯10·î15Æü¡Ê33ºÐ¡Ë172Ñ/72kg¡¡A·¿±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¡
·§ËÜ¡¦¾ëËÌ¹â¹»¡ÁÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡Ë
2025Ç¯À®ÀÓ
125»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨.304¡¡127°ÂÂÇ¡¡ËÜÎÝÂÇ5¡¡ÂÇÅÀ49¡¡»Íµå7¡¡ÅðÎÝ12
2025Ç¯ ³ÍÆÀ¥¿¥¤¥È¥ë
¼ó°ÌÂÇ¼Ô¾Þ¡Ê°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿ÈÁª¼ê½é¡Ë¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡ÚÆóÎÝ¼ê¡Û¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
¡ÊÊ¸¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ã´Åö¡¡¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡¡³ùÅÄ¿¿°ìÏº¡Ë