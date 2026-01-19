週明け１９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比５円４８銭（０・０１％）高の４万６１３２円６７銭だった。

小幅ながら５営業日連続で最高値を更新した。

高市首相が検討する衆院解散を巡り、次の衆院選で与野党が食料品の消費税減税を訴えると伝わったことが好感され、食料品や小売業の銘柄を中心に買われた。一方、前週末と比べて外国為替市場の円相場が円高・ドル安に推移したことから、業績が下振れする自動車や電機などの輸出関連株は下落した。

３３３銘柄のうち、１５１銘柄が上昇、１７８銘柄が下落し、４銘柄は変わらなかった。

個別銘柄の上昇率は、小売り大手イオンの６・６６％が最大で、味の素（６・０７％）、三菱ガス化学（５・８８％）と続いた。

下落率は、サンリオ（４・３１％）、豊田通商（４・０７％）、横浜ゴム（４・０３％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比３５２円６０銭（０・６５％）安の５万３５８３円５７銭だった。指数への影響が大きい半導体関連株や自動車株の下落が重荷となり、３営業日連続で値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、２・２８ポイント（０・０６％）低い３６５６・４０。