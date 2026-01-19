コーデが即決まる！【ZARA】楽ちんオシャレが叶う♡「値下げワンピ」

毎朝コーデを考える時間がなくてバタバタしている……。そんな大人女性の救世主になるのが、コーデの軸を決めてくれる「ワンピース」。ガバッと着るだけでサマ見えが狙えて、楽ちん & おしゃれが叶いそう。お手頃価格でゲットするなら、【ZARA（ザラ）】のお値下げアイテムが狙い目かも。大人に似合う上品なワンピースをピックアップしたので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

ドレープデザインが美しいきれいめワンピ

【ZARA】「ソフトブローチワンピース」\2,630（税込・セール価格）

エレガントかつ色っぽい雰囲気をまとえそうなオフショルダーのワンピース。美しいドレープデザインも、きれい見えをサポートします。深みのあるブラウン色で派手すぎず、大人世代のデイリーコーデにぴったり。サイドにはさり気なくブローチが付いており、プチプラながら高級感を漂わせます。スラリとしたシルエットで縦ラインが強調され、着るだけでスタイルアップが期待できそう。

甘さ控えめに着られるくすみカラーのレースワンピ

【ZARA】「ソフトタッチレースワンピース」\2,630（税込・セール価格）

今シーズンのトレンドとして人気を集めているレース素材のアイテム。甘くなりすぎそうで心配……。そんな大人女性も、上品なくすみカラーのワンピースならトライしやすいかも。総レースの華やかなデザインで、1枚でコーデが完了する優れもの。きれい見えが狙えるハイネックのワンピースなので、ちょっとしたお呼ばれシーンにも映えそうです。デイリーコーデに取り入れるときは、ジーンズと重ね着してカジュアルに落とし込むのも◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M