ニート受験生の弟に「30歳すぎて何してるの？」親を家政婦扱いするなんて許せない！ →『意外な結末』に

今回は筆者の友人F子が体験した家族のエピソードをご紹介します。

30歳を超えても、「資格試験の勉強」を名目に、働きもせず実家に居続ける弟。そんな弟の振る舞いを見かねて、F子はある言葉を放ちました。

実家に甘え続ける弟にモヤモヤ

「言い過ぎたかな」と内心気にしていたF子でしたが、数年後弟からお礼の言葉をもらい、安堵したそうです。

家族を思えばこその叱咤激励も、時には必要なのかもしれないと感じた出来事でした。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年11月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：Sana.Y

医療機関に勤めるアラフォーワーキングマザー。新卒で化粧品メーカーに入社後、結婚出産を機に退職。現在は転職し子育てと仕事の両立に励む。自分らしい生き方を求め、昔から好きだった書くことを仕事にしたくライターデビュー。化粧品メーカー勤務での経験や、会社でのワーキングマザーとしての立ち位置、ママ友との情報交換を通して美容や教育、女性の生き方を考えた情報を発信している。