白馬村で熱戦！コープグループ「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」

日本コープ共済生活協同組合連合会、日本生活協同組合連合会、生活協同組合コープながの、とやま生活協同組合のコープグループ4団体が、2026年2月7日(土)・8日(日)に長野県白馬村で開催される「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」に冠スポンサー(スペシャルスポンサー)として協賛します。

本大会は2025/26シーズンにおいて国内で開催される唯一の競技大会であり、トップアスリートたちの熱い戦いが繰り広げられます。

開催日程：2026年2月7日(土)〜8日(日)

会場：白馬クロスカントリー競技場(スノーハープ)

主催：国際スキー・スノーボード連盟(FIS)、公益財団法人日本障害者スキー連盟(JPS)

協賛：日本コープ共済生活協同組合連合会、日本生活協同組合連合会、生活協同組合コープながの、とやま生活協同組合 他

「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」は、身体・知的・聴覚・視覚に障がいのあるアスリートが全国から集い、技術を競う歴史ある大会です。

北京パラリンピック金メダリストの川除大輝選手や、豊富な経験を持つベテランの新田佳浩選手など、世界で活躍するトップアスリートの参加も予定されており、ハイレベルなレースが期待されます。

また、本大会は障がいの有無に関わらず、誰もが互いに繋がり、共に支えあう「共生社会の実現」に寄与することを目指して開催されます。

コープ共済連は、2019年より公益財団法人日本障害者スキー連盟とゴールドパートナー契約を継続して締結しており、本大会を含む包括的な支援を行ってきました。

「誰一人取り残さない社会」、「誰もが安心してくらし続けられる地域社会づくり」を目指した活動の一環です。

今回の協賛では、全国の組合員に障がい者スキー競技への支援活動を広く伝え、さらなる支援の輪を広げることを目的としています。

競技用ビブへのロゴ掲出や会場での応援旗掲出などを通じて、コープグループとして大会を盛り上げます。

開催概要とスケジュール

【2026年2月7日(土)】

種目：スプリント・クラシカル 1.25km

10:30〜 競技スタート

13:00〜 表彰式

【2026年2月8日(日)】

種目：10km クラシカル（カテゴリ別）/ 5kmクラシカルチャレンジ

10:30〜 競技スタート

12:30〜 表彰式

会場となる白馬クロスカントリー競技場(スノーハープ)は、長野県北安曇郡白馬村に位置し、本格的なコース設定が可能な施設です。

コープ共済連について

日本コープ共済生活協同組合連合会(略称：コープ共済連)は、ＣＯ・ＯＰ共済を取り扱う、主に宅配・店舗事業を行う各地域の生協と、日本生活協同組合連合会が共同して設立した共済事業を専業とする連合会です。

ＣＯ・ＯＰ共済は「自分たちに必要な保障商品を自分たちで開発し、育てること」を軸に、組合員の皆様の声をもとに商品開発を行い、保障内容の改定を重ねてきました。

特に、子ども・女性の保障分野の加入者が多く、子育て世帯からの支持を集めています。

今後も組合員のくらしに寄り添った共済として、満足度の高いサービス提供に努めています。

冬の白馬で繰り広げられるアスリートたちの熱戦と、それを支えるコープグループの取り組みに注目です。

