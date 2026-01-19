ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』を2026年3月13日（金）より全国公開します。

あわせて、キュートでクセのあるキャラクターたちが集合した日本版本ポスターが公開されました。

本作は、動物が大好きな大学生メイベルが、思い出の森を守るためにビーバーとなって動物の世界へ飛び込む物語です。

ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』

公開日：2026年3月13日（金）

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督・脚本：ダニエル・チョン（『インサイド・ヘッド』）

制作：ニコル・パラディス・グリンドル（『インクレディブル・ファミリー』）

『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』、『インサイド・ヘッド』など、数々の“もしもの世界”を描いてきたディズニー＆ピクサー。

最新作となる本作では、「もしも動物の世界に入れたら」という新たなイマジネーションの世界が描かれます。

物語の主人公は、動物が大好きな大学生のメイベル。

彼女は、思い出の詰まった森が高速道路の計画によって消えてしまうことを知り、大切な場所を守るための決断を下します。

それは、極秘テクノロジーを駆使して、意識をビーバーの体へと“転送”することでした。

見た目はビーバー、中身は人間のまま動物の世界へ飛び込んだメイベルを待ち受けていたのは、人間の常識が通用しない「とんでもない世界」でした。

元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルと動物たちが繰り広げる森を守るための大逆転プランが展開されます。

大学生 メイベル

動物好きが高じて、自らビーバーになる道を選んだ大学生です。

解禁された日本版本ポスターには、「意識転送中」と書かれたモニターの横で、装置に座り意識を転送する様子や、ビーバーの姿でスマホを手にするメイベルが描かれています。

最初は動物たちと会話ができる喜びを爆発させますが、自然界の厳しい掟である“池のルール”に直面することになります。

キング・ジョージ

ビーバーたちのリーダー的存在である、おじさんの王様です。

“やさしすぎる”性格の持ち主として、メイベルの作戦に協力します。

ローフ

のんびり屋な性格が特徴のビーバーです。

あまりののんびりぶりに、他の動物に食べられそうになってしまうこともある“癒し系”担当のキャラクターです。

トカゲのトム

好奇心が非常に旺盛なトカゲです。

事件に巻き込まれがちな一面を持っており、メイベルたちの冒険に加わります。

スタジオジブリ作品からの影響と制作のこだわり

本作の監督と脚本を務めるのは、『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストであるダニエル・チョン氏。

ダニエル・チョン監督は、スタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受けたと語っています。

制作にあたってはビーバーの生態系を徹底的に調査し、ピクサーならではのユニークな視点で新たな“もしもの世界”を構築しました。

自然界の掟である“池のルール”が息づく森を舞台に、驚きと笑いに満ちた物語が繰り広げられます。

解禁されたポスタービジュアルには、メイベルや“ビーバーズ”の背後に建設中の高速道路が描かれ、迫りくる危機を象徴しています。

「守りたかった動物の世界はカワイイだけじゃ生きられない」というコピーの通り、予測不可能な展開が楽しめる作品となっています。

ディズニー＆ピクサーが贈る、驚きと笑いに満ちた“もふもふ ワンダーランド”に期待が高まります。

ウォルト・ディズニー・ジャパン/ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』の紹介でした。

©2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

