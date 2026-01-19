やさしい甘さともにもに食感！ブルボン「しゃりもにグミピーチ味」
ブルボンが、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズの新商品として、「しゃりもにグミピーチ味」を発売します。
2026年2月10日(火)より、全国のコンビニエンスストアや量販店などで販売が開始されます。
ブルボン「しゃりもにグミピーチ味」
発売日：2026年2月10日(火) 全国発売
内容量：57g
価格：オープンプライス
賞味期限：9カ月
販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
「しゃりもにグミピーチ味」は、独特の食感が人気の“しゃりもにグミ”シリーズの新作です。
ピーチ果汁を加えたやさしい甘さの“もにもに食感”のエアイングミに、甘酸っぱい“しゃりっとパウダー”がまとわせられています。
口に入れた瞬間のパウダーの酸味と、噛むほどに広がるピーチのフルーティーな甘味が、シリーズ特有の食感と共に楽しめます。
心地よい噛み応えと味わいが特徴の一品となっています。
食感と味わいのコントラストを楽しめる新フレーバーに注目です。
ブルボン「しゃりもにグミピーチ味」の紹介でした。
