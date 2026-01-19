やさしい甘さともにもに食感！ブルボン「しゃりもにグミピーチ味」

ブルボンが、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズの新商品として、「しゃりもにグミピーチ味」を発売します。

2026年2月10日(火)より、全国のコンビニエンスストアや量販店などで販売が開始されます。

ブルボン「しゃりもにグミピーチ味」

発売日：2026年2月10日(火) 全国発売

内容量：57g

価格：オープンプライス

賞味期限：9カ月

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

「しゃりもにグミピーチ味」は、独特の食感が人気の“しゃりもにグミ”シリーズの新作です。

ピーチ果汁を加えたやさしい甘さの“もにもに食感”のエアイングミに、甘酸っぱい“しゃりっとパウダー”がまとわせられています。

口に入れた瞬間のパウダーの酸味と、噛むほどに広がるピーチのフルーティーな甘味が、シリーズ特有の食感と共に楽しめます。

心地よい噛み応えと味わいが特徴の一品となっています。

食感と味わいのコントラストを楽しめる新フレーバーに注目です。

ブルボン「しゃりもにグミピーチ味」の紹介でした。

