JRËÀî±ØÅì¸ý¤Ç·úÀßÃæ¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡¢Ì¾¾Î¤¬¡ÖFRONTIS TOYOKAWA¡×¤Ë
¡¡Ì¾Å´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Å´ÅÔ»Ô³«È¯¤È¥Ï¥¯¥è¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ï¥¯¥è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¤ÎJRËÀî±ØÅì¸ý¤Ç·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤ÎÌ¾¾Î¤¬¡¢¡ÖFRONTIS TOYOKAWA¡Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¥è¥«¥ï¡Ë¡×¡ÊËÀî»ÔËÀî±ØÅìÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È59³¹¶è¡Ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹©»ö¤ÏÅ´¹ü¤ÎÅï¾å¤²¤¬´°Î»¤·¡¢10·î¤Ë´°À®¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û²£ÉÍ¤Î¡ÖHAMABOWL EAS¡×¡¢¡Ö¥Ï¥Þ¥Ü¡¼¥ë¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ë²þ¾Î¤·¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¡¡Ì¾¾Î¤Î¡ÖFRONTIS¡×¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡Ö´é¡×¤ä¡ÖºÇÁ°Àþ¡×¡¢¡ÖÁ°ÌÌ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£·úÀß¾ì½ê¤¬JRËÀî±ØÁ°¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö»þÂå¤ÎÀèÃ¼¤ò¹Ô¤¯¡×¡Ö¿Í¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬½Ð²ñ¤¦Á°Àþ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¿Ì¾¤·¤¿¡£
¡¡»ÜÀß¤ÏÃó¼Ö¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ìó2,400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë·ú¤Ä¡¢Å´¹ü12³¬·ú¤Æ±ä¤ÙÌó8,100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£1³¬¤Ï¥«¥Õ¥§¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¾¦¶È»ÜÀß¤È¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤¬Æþ¤ë¡£2¡Á5³¬¤Ë¤Ï¹©¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥ª¡¼¥¨¥¹¥¸¡¼¡×¡¢ÇÑ´þÊª½èÍý¤Î¡Ö²Ã»³¶½¶È¡×¡¢ËÀî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢¼Ç´¢µ¡À½Â¤ÈÎÇä¤Î¡Ö¶¦±É¼Ò¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥Û¡¼¥ë¡£6¡Á12³¬¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¿¤Ó¤Î¥Û¥Æ¥ëlit¡Ê¥ê¥Ã¥È¡ËËÀî¡×¡ÊÌó110¼¼¡Ë¤¬Æþ¤ë¡£
¡¡Ê£¹ç»ÜÀßÀ°È÷¤Ë¤Ï¥Ï¥¯¥è¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¡Ö¥Ï¥¯¥è¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢Æþµï¤¹¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¥ª¡¼¥¨¥¹¥¸¡¼¡¢²Ã»³¶½¶È¡¢ËÀî¿®ÍÑ¶â¸Ë¤¬½Ð»ñ¤·¤¿¡£
¡¡·úÀß¾ì½ê¤ÏJRËÀî±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ1Ê¬¡¢Ì¾Å´ËÀî°ð²Ù±Ø¤«¤é3Ê¬¡£¶á¤¯¤Ë¤ÏÇ¯´ÖÌó500Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëËÀî°ð²Ù¡ÊËÀî³ÕÌ¯¸·»û¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢11·î¤ËÈëÊ©¡ÖËÀî吒ÛÌÆô¿¿Å·¡Ê¤È¤è¤«¤ï¤À¤¤Ë¤·¤ó¤Æ¤ó¡Ë¡×¤Î72Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¸æ³«Ä¢¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÁíÌçÁ°¤Ë2025Ç¯Ëö¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÌçÁ°¥Æ¥é¥¹±ïÊ¡¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£°û¿©¤äÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬³«Å¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÌçÁ°¤ÎÆ»Ï©¤òÀÐ¾öÉ÷¤Ë²þ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£FRONTIS TOYOKAWA¤â¸æ³«Ä¢Á°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ë¤Ò¤ÈÌòÇã¤¦¡£