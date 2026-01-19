Steam体験版を2月1日まで延長！アグニ・フレア「SHIKA-Q」Steam Playtest

アグニ・フレアが、少人数の独立開発チームが手がける超高速対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』について、Steam先行体験版(Steam Playtest)の実施期間延長を発表しました。

当初は2026年1月13日(火)までの実施が予定されていましたが、好評につき、より多くのプレイヤーに正式リリース前の体験機会を提供するため、2026年2月1日(日)まで期間が延長されます。

アグニ・フレア「SHIKA-Q」Steam Playtest

延長後終了日：2026年2月1日(日)

対象地域：全世界(一般公開)

SteamページURL：https://store.steampowered.com/app/4083790/SHIKAQ/

Playtestは2025年12月28日(日)より開始されており、発売前のゲームをいち早く体験できる貴重な機会となっています。

体験版では、オフライン対戦やチャレンジモード(Lv20まで)など、ゲームの核となる要素を楽しむことができます。

なお、現時点で予定されている製品版の対応プラットフォームはNintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5となっており、Steam版の発売時期は未定です。

Steam Playtestで体験できる内容

本Playtestでは、『SHIKA-Q』のゲーム性の核となる要素が開放されており、4キャラクターと5曲の楽曲を使用してプレイ可能です。

製品版に近いスピード感と緊張感を体験できる「オフライン対戦モード」では、CPUとの対戦(1P vs CPU)に対応しています。

また、同一端末での2人対戦(ローカル対戦)も可能となっており、友人や家族と競い合う楽しさを味わえます。

パズルでありながら格闘ゲームのような読み合いが生まれる、本作特有の駆け引きを確認できます。

一人用モードである「チャレンジモード(ハイスコアチャレンジ)」では、Lv1〜99まで段階的に進行するステージのうち、本PlaytestではLv20までプレイ可能です。

楽曲の変化に応じて難易度とゲーム展開が変化し、音楽と同期した高速プレイ体験を集中的に楽しむことができます。

※オンライン対戦、ランクマッチ、バトルパス等の一部機能は本Playtestでは未実装です。

『SHIKA-Q』とは

『SHIKA-Q』は、10×10の盤面上でリンクを繋ぎ、瞬時の判断で攻防を繰り広げる超高速対戦パズルゲームです。

一般的な落ちものパズルとは異なり、ブロックが上から落ちてくる形式ではなく、置いた瞬間から盤面が変化するリアルタイム対戦型となっています。

リンクを繋げるだけでなく、相手の狙いを読みながら攻撃、妨害、回復、必殺技のタイミングを組み立てる戦略性が求められます。

1手ごとの判断が結果に直結するため、プレイヤーの思考と反射速度が試され、試合のテンポは極めて高速です。

短時間で勝負が動き続け、優勢・劣勢が視覚的に分かりやすいため、観戦しても盛り上がるeスポーツとの相性も高いタイトルと言えます。

さらに、従来のBGM的演出ではなく、試合そのものを象徴する「歌唱音楽」を中心に体験設計が行われており、プレイと音楽が一体化した高い没入感が提供されます。

製品版では、DLCコンテンツとしてシーズン制の「バトルパス」も用意される予定です。

テーマごとに最大20体の追加キャラクターやフルボーカル楽曲(全10曲)、アイコンなどの専用アイテムが提供され、長期的に遊び続けられる環境が整備されます。

2026年冬の発売に向けて期待が高まる、新感覚の対戦パズルゲームです。

アグニ・フレア「SHIKA-Q」Steam Playtest延長の紹介でした。

