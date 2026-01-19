ジェニファー・ローレンス、ネットで「かわいくない」と言われシャロン・テート役を逃した!?
オスカー俳優のジェニファー・ローレンスが、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のシャロン・テート役に望まれていたものの、ネット上で「かわいくない」と書かれたため、出演できなかったと語った。
【写真】ジェニファー・ローレンス、全身シースルーの大胆ドレスで登場
ポッドキャスト『Happy Sad Confused（原題）』に出演したジェニファーは、ホストのジョシュ・ホロウィッツから「タランティーノは君を追いかけている。君を望んでいるんだ」と指摘され、「それは分からない」とコメント。ジョシュが「本当だよ、彼がそう言っていた。『ヘイトフルエイト』でジェニファー・ジェイソン・リーが演じた役は、君のために書いたと信じてる」と加えると、「私が断ったの。断るべきじゃなかった」と認めた。
そして、「『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』もそうだと思う。彼は君を望んでいたでしょう？」と聞かれると、「彼はそうだった。でもその後で『シャロン・テートを演じるほど美人じゃない』とか言われ始めた」と不満を爆発させ、ジョシュが「そんなことはないでしょう」と否定しても、「本当にそうだった」と断言。「何度もこの話をしているから、自分で信じ込んでいるだけかもしれない。でも確かだと思う。それか、そもそも彼はこの役に私を検討していなかったのに、インターネットがわざわざ私をブスと書いたのかも」と訴えた。
レオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットが共演した『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』は、スタントマンのクリフ・ブースを演じたブラッドに初のオスカーをもたらした作品。マンソンファミリーに殺されたことで知られる実在の俳優シャロン・テートをマーゴット・ロビーが演じた。
なお同作は、タランティーノによる脚本をもとに、『セブン』や『ファイト・クラブ』のデヴィッド・フィンチャーが監督を務め、クリフを主人公にした続編『The Continuing Adventures Of Cliff Booth（原題）』の製作が明らかになっているが、マーゴットやレオナルドは出演しないものとみられる。
【写真】ジェニファー・ローレンス、全身シースルーの大胆ドレスで登場
ポッドキャスト『Happy Sad Confused（原題）』に出演したジェニファーは、ホストのジョシュ・ホロウィッツから「タランティーノは君を追いかけている。君を望んでいるんだ」と指摘され、「それは分からない」とコメント。ジョシュが「本当だよ、彼がそう言っていた。『ヘイトフルエイト』でジェニファー・ジェイソン・リーが演じた役は、君のために書いたと信じてる」と加えると、「私が断ったの。断るべきじゃなかった」と認めた。
レオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットが共演した『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』は、スタントマンのクリフ・ブースを演じたブラッドに初のオスカーをもたらした作品。マンソンファミリーに殺されたことで知られる実在の俳優シャロン・テートをマーゴット・ロビーが演じた。
なお同作は、タランティーノによる脚本をもとに、『セブン』や『ファイト・クラブ』のデヴィッド・フィンチャーが監督を務め、クリフを主人公にした続編『The Continuing Adventures Of Cliff Booth（原題）』の製作が明らかになっているが、マーゴットやレオナルドは出演しないものとみられる。