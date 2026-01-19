ノルディックスキー・ジャンプ女子で１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が１９日、山形市内で２０日開幕のＷ杯蔵王大会に向けた会見に出席した。五輪代表をほぼ確実にしており「五輪までの試合が蔵王、札幌など、あと何試合。１戦１戦が五輪でどれほどの成績をだせるかに関わってくる大事な試合。自分のやるべきことに集中しながら、五輪をイメージしながら飛べたらいいかなと思う」と目線を早くも大舞台へ向けている。

Ｗ杯では男女を通じて最多となる６３勝を誇る高梨だが、昨季はキャリア初の表彰台なし。今季もあと１歩の４位、５位の成績が続いていたが、１７日の張家口での大会で４位に入り、派遣推薦基準を満たして女子の「４枠」に入ることを確実にしている。前回２２年の北京五輪では、混合団体でスーツの規定違反で失格。日本は４位となり、一は引退を考えるほど落ち込んだ。それでも「応援してくれる人がいる」と炎を燃やし、雪辱のミラノ・コルティナ五輪切符をつかんだ。

２０日からは蔵王大会、２３日から札幌大会とＷ杯国内４連戦が待つ。「メダルを取らないと皆に見てはもらえない」と燃えるホーム。飛び慣れた山形のジャンプ台を「毎年合宿、試合、活動の中でくること多い。試合では毎年たくさんの方々が足を運んでくれてその中で飛べる幸せを感じている。植樹活動させていただいたり、競技以外でもたくさんサポートいただいている山形県のみなさまの力に感謝してる。自分が何ができるか考えた時に、パフォーマンスで恩返しできたらと常々考えている」と決意は固い。国内からミラノへ勢いをつける。

◆高梨 沙羅（たかなし・さら）１９９６年１０月８日、北海道・上川町生まれ。２９歳。小学２年で競技を始め、２０１２年Ｗ杯蔵王大会で日本女子初制覇。上川中、グレースマウンテンインターナショナル、日体大を卒業。五輪は１４年ソチ大会４位。１８年平昌大会は同種目で日本女子初の銅。２２年北京大会は個人、混合団体ともに４位。Ｗ杯男女歴代最多通算６３勝、１１６度の表彰台。趣味はカメラ。１５２センチ。