おひとり様やコンペ初心者も歓迎！オノフ「ONOFF Good Job！」ゴルフコンペ

ゴルフブランド「オノフ」を展開するグローブライドが、2026年3月18日(水)に東京バーディクラブ(東京都青梅市)にて「ONOFF Good Job！」ゴルフコンペを開催します。

このイベントはCLUB ONOFFメンバー限定となりますが、新規入会(会費無料)を行うことでどなたでも参加可能です。

「グッジョブ！」の掛け声とともにポジティブにゴルフを楽しむ、大人のための新しいゴルフ体験への参加者が募集されています。

オノフ「ONOFF Good Job！」ゴルフコンペ

開催日：2026年3月18日(水)

会場：東京バーディクラブ(東京都青梅市)

対象：CLUB ONOFFメンバー(新規入会で参加可能)

CLUB ONOFF新規登録URL：https://clubonoff.globeride.co.jp/account/register

イベント詳細URL：https://clubonoff.globeride.co.jp/apps/pagefly/preview?id=e98abc7e-f30a-48eb-8636-5aa5b0561332

「ONOFF Good Job！」ゴルフコンペは、ゴルフコンペに参加経験のない方でも安心して楽しめるイベント内容が用意されています。

「グッジョブ！」の掛け声でポジティブにゴルフを楽しむことをコンセプトとしており、おひとり様での参加も歓迎されています。

上質な大人のゴルフスタイルを提案するオノフならではの、心地よいコミュニケーションとゴルフの楽しさを共有できる機会となります。

開催概要

CLUB ONOFFメンバー限定のイベントですが、現在メンバーでない方も、会費無料の新規登録を行うことでエントリーが可能です。

東京バーディクラブという格式あるコースを舞台に、オノフの世界観を感じながらプレーを楽しめます。

イベントプログラム

当日は、プレーだけでなく参加者同士の交流や、特別な体験も期待されます。

ポジティブなマインドでゴルフを楽しむ一日。

春の訪れとともに、新しいゴルフ仲間との出会いや発見があるかもしれません。

グローブライド「ONOFF Good Job！」ゴルフコンペの紹介でした。

