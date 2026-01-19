ボディプロフィール撮影の新提案！スーパーブリー／フィットイージー コラボ企画

スーパーブリーは、フィットイージと協業し、トレーニングによって鍛え上げた身体を「記録」ではなく「美と表現を伴う作品」として残す新たなコラボレーション企画を、2026年1月25日(日)より開始します。

この企画は、海外では広がりを見せる一方で、日本ではまだ十分に定着していない「ボディプロフィール文化」を、日本独自の美意識と感性で再構築する取り組みです。

ボディプロフィール撮影およびビューティ撮影を中核に、フィットネス・美容・アートの領域を横断した「新しい身体表現の体験価値」が提供されます。

スーパーブリー／フィットイージー コラボ企画

開始日：2026年1月25日(日)

提供場所：Superb Mode Studio 又は Beauty Salon Superb（東京都渋谷区恵比寿南1-14-1 第3向山ビル1階）

対象：フィットイージー会員

フィットネスにおける身体づくりは、体重や数値の変化だけで測れるものではなく、時間・努力・継続の積み重ねによって形づくられる極めて個人的で本質的なプロセスです。

しかし日本においては、その成果を「表現」として残す文化や文脈は、これまで十分に語られてきたとは言えません。

スーパーブリー株式会社は、ヘアメイク、撮影、美容、表現を横断する事業を通じて、「身体そのものを一つの表現媒体として捉える」という思想のもと、美のあり方を探求してきました。

本コラボレーションは、日本においてまだ明確な文脈が存在していない「トレーニングの成果を表現として残す」という考え方を、フィットネスの現場から提示する試みとなります。

撮影コラボレーション企画

企画の中核となるのが、「努力の証をアートに残す」ことを目的とした撮影サービスです。

スーパーブリー株式会社のクリエイティブチームによる「プレミアム・ボディプロフィール撮影およびビューティ撮影」が、フィットイージー会員向けに提供されます。

照明設計、構図設計、ポージングディレクション、プロフェッショナルによるヘアメイク監修を通じて、トレーニングによって培われた身体や佇まいを、「単なる記録写真ではなく、一つの作品として表現」します。

筋肉量や輪郭を誇張するのではなく、その人らしさや努力の背景、空気感までを含めた「総合的な身体美の表現」を目指します。

特典・価格

フィットイージー全会員を対象に、撮影プランが「通常価格より20％割引(税込30,800円〜)」の特別価格にて提供されます。

撮影データには、フィットイージーおよびスーパーブリー株式会社両ブランドのロゴをあしらった「オリジナルコラボレーションフレーム」が適用される予定です。

表現オプション企画（SUPERB INK）

撮影作品の世界観をより完成度の高いものにするため、希望者を対象に、眉やスカルプを中心としたタトゥーメイク表現（SUPERB INK）を、撮影作品における造形的・視覚的な表現要素の一つとして取り入れることが可能です。

これらは美容や機能を主目的とするものではなく、身体のラインやポージング、光の演出と調和する「作品全体のバランスを整えるための表現」として位置づけられます。

なお、SUPERB INKにおけるタトゥーメイク表現は医療行為を目的としたものではなく、あくまで撮影作品における表現要素の一つとして提供されます。

施術は、「一般社団法人 国際タトゥーアーティスト協会 認定施術者」「美容師免許を保持するメイクアップアーティスト」ならびに「当社独自の表現基準を満たした SUPERB INK 認定者」が担当し、表現性と安全性の両立を重視した体制で行われます。

※本企画は、撮影表現の選択肢の一つとして提供されるものであり、すべての撮影において必須となるものではありません。

特典・価格

フィットイージー全会員を対象に、該当プランが「通常価格より30％割引(初回 税込38,500円〜)」の特別価格にて提供されます。

本企画が提供する価値

本取り組みにより、利用者は以下の価値を得ることができます。

・努力の積み重ねを「作品」として残す体験

・自身の身体と向き合い直す新たな視点

・SNS等を通じた自然な自己表現

・トレーニングに対する長期的なモチベーション

日本ではまだ一般化していない「身体を表現として残す」という価値を、日常的なフィットネスの延長線上で体験できる場が登場します。

スーパーブリー株式会社×フィットイージー株式会社 コラボレーション企画の紹介でした。

