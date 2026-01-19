舞鶴の野外音楽フェス『MAIZURU PLAYBACK FES. 2026』第1弾アーティスト発表【一覧】
京都・舞鶴で4月に開催される音楽フェス『MAIZURU PLAYBACK FES. 2026』の第1弾アーティストが、19日までに発表された。
【写真】舞鶴にUVERworld、ORANGE RANGE、MAN WITH A MISSIONら登場へ
2023年の始動から今年で4回目。地域に感謝を込め、今年も舞鶴の空の下にアーティストたちが集う。
■『MAIZURU PLAYBACK FES. 2026』
日時：2026年4月26日（日）
OPEN 9：30／START 11：00
会場：MAIZURU P.B. Harbor Park（第3埠頭）
出演アーティスト：
UVERworld
ORANGE RANGE
MAN WITH A MISSION
ヤバイTシャツ屋さん
優里
ROTTENGRAFFTY
and more
