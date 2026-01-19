2025年12月、東京・赤坂の個室サウナで、利用者2人が死亡した事故。これを受け金沢市でも19日、施設の安全性を確認するため、保健所と消防による緊急パトロールが行われました。

久々江龍飛フィールドキャスター「近年人気のサウナですが、不測の事態が起きた際には、命の危険と隣り合わせになります。こちらのサウナ室で今から、万が一に備えた安全確認が行われます」

金沢市神宮寺にある「和おんの湯」で行われた緊急パトロール。今回の点検で特に重点が置かれたのは、サウナ室の「出口」です。

夫婦が死亡した東京の事故では、ドアノブの不具合が原因で閉じ込められた可能性が指摘されています。

点検受けた施設では「押し戸」、レバーやカギはなし

久々江龍飛フィールドキャスター「こちらのドアは、内側から力を加えるだけで開く“押し戸”になっています。」

レバーや鍵はなく、仮に意識がもうろうとした状態でも、手や体ごと押し込むことで外に出られます。

こちらの入浴施設では、スムーズに開閉できるか、営業前と後に毎日点検を行っているということですが、他にも大切な点検箇所があります。

久々江龍飛フィールドキャスター「そしてもう一つの鍵が、この「非常用ボタン」です。

東京の事故では通報装置が作動しませんでしたが、こちらではブザーを押すとフロントで即座に警報が鳴り、スタッフが駆けつける体制を取っているということで、年に1回は実際に鳴らして確認しています。

保健所と消防で金沢市内のサウナ施設60か所を点検

19日はこの他、近くに燃えやすい物が置かれていないかや、避難経路に障害物がないか、火災発生時の安全管理体制など14の項目を点検しました。

和おんの湯・塩村美樹総支配人「今回の赤坂のサウナ事件を受けて、古くなった設備は、新しくする準備をしている。密室での訓練は今までなかったので、消防に聞いてやっていかないといけない」

金沢市消防局予防課・二木邦夫指導係長「火災を防ぐことと、火災などの事故が発生した際に、客を安全に避難できる体制、建物の維持管理を主眼に置きたい」

保健所と消防は今後、金沢市内に60あるサウナ施設を回ってパトロールを行う予定です。