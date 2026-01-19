◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（１９日、後楽園ホール）

新日本プロレスは１９日、後楽園ホールで「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。

大会前に１・４東京ドームでのデビュー戦でＥＶＩＬを破りＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取したウルフアロンが初のサイン会を行った。

午後５時半からのサイン会にはスタート前に大勢のファンが大行列。ウルフは初のサイン会に「書けるだけ書きますよ」と腕まくりし色紙にマジックを走らせていた。

ウルフは、この日、第３試合でマスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、エル・デスペラードと組んで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷、高橋裕二郎、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ、ＤＯＵＫＩ、成田蓮と対戦する。

【ウルフアロンのこれまでの試合】

▼１・４東京ドーム大会（ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 デビュー戦）

〇挑戦者・ウルフアロン（１２分５３秒 レフェリーストップ）王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼１・５大田区大会

マスター・ワト、〇ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（５分３７秒 テキサスクローバーホールド）ディック東郷●、ドン・ファレ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼１・１３「八王子実践高」大会（完全クローズド大会）

金丸義信、ＤＯＵＫＩ、○成田 蓮（７分５６秒 クロス式膝十字固め）田口隆祐●、矢野通、ウルフアロン

▼１・１８佐倉大会

ボルチン・オレッグ、矢野通、〇ウルフアロン、永田裕志（１２分３８秒 逆三角絞め）ディック東郷●、高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ