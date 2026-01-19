ノルディックスキー・ジャンプ女子は、丸山希（北野建設）が１９日、山形市内で２０日開幕のＷ杯蔵王大会に向けた会見に出席した。２月開幕のミラノ・コルティナ五輪での初代表を確実にしている。２２年北京五輪は、直前の全日本選手権（ＬＨ）で転倒して大けがを負い出場を逃したが、悲願の代表切符になる。「五輪での目標は金メダル獲得。気持ちが楽になったこともあるので、自分のジャンプをさらに発揮できるように」と気持ちを高めた。

丸山は昨年１１月にＷ杯初勝利を挙げると、そこから３連勝して計５勝とブレイク。１６、１７日の張家口大会（中国）でも２位、３位に入り、Ｗ杯総合順位で日本勢最高の２位につけて代表権を確実にしている。ミラノ・コルティナ五輪からは女子ラージヒルも採用され、丸山は「ラージヒル」の方が得意と自信ものぞかせる。個人２冠、団体との複数金メダル獲得にも期待がかかる。蔵王の印象を聞かれ「山形のジャンプ台は、サマーシーズンに３年連続優勝できて、愛称がいい。山形のジャンプ台が好きだし、好きなジャンプ台で跳べるのは楽しみにしてる。いいパフォーマンスできるように飛びたい」と地元で勢いをつける。

◆丸山 希（まるやま・のぞみ）１９９８年６月２日生まれ。長野県野沢温泉村出身。２７歳。小学４年で本格的に競技を始める。１７年に明大に進学。１５年ノルディックスキージュニア世界選手権団体で銅メダル。１６〜１７年の札幌大会でＷ杯初出場。２３年２月５日のＷ杯ビリンゲン大会（ドイツ）で２位に入り、自身初の表彰台。１９年世界選手権に初出場し、個人１７位、団体６位。１６１センチ。