ＪＲＡは１月１９日、０４年の桜花賞、０６年のヴィクトリアマイルを勝ったダンスインザムード（牝、父サンデーサイレンス）が繋養（けいよう）先の社台ファームで死んだと発表した。２５歳だった。

同馬は１９９５年オークス、９６年エリザベス女王杯を制したダンスパートナー、１９９６年に菊花賞を制したダンスインザダークの妹。０３年１２月に美浦・藤沢和雄厩舎からデビューし、新馬戦から無傷の４連勝で０４年の桜花賞を制覇。オークス４着後にはアメリカンオークス・米Ｇ１（２着）にも挑戦した。０６年には第１回ヴィクトリアマイルでＧ１・２勝目を挙げた後、米国に再遠征してキャッシュコールマイル招待Ｓ・Ｇ３を勝利するなど活躍した。

同年の香港マイル（１２着）を最後に現役を引退。繁殖牝馬としては１１頭がデビューし、産駒はダンスファンタジアが１１年のフェアリーＳ・Ｇ３を勝利。カイザーバルは１６年の秋華賞３着など活躍した。

社台ファーム事務局によると「２０１９年に繁殖を引退し２０２６年１月１９日までのんびりと悠々自適な生活を送っていました。晩年は少し性格も穏やかだったと思いますが、放牧地に写真を撮りに入っても顔を上げたり近づいてきたりはせず、マイペースに草をはんでいるのがムードらしいといつも思っていました。２５歳という年齢はまだ少し早いなという印象ですが、産まれた時から同期の仲間と一線を画したそのりんとしたオーラを崩さぬまま、天寿を全うしたと思います」とコメントを発表した。

通算成績は２５戦６勝（うち海外４戦１勝）。総獲得賞金は６億２０１万８７００円（海外賞金を含む）。