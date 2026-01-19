¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ2026¡Û¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë¤Î¾×·âÁö¡õ¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÏÉÔÌÇ¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
ÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤Î¾×·âÁö¤ò¥é¥Ã¥×¤Ç¸«¤ë¤È·ãºä¶è´Ö¤Ç¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¡photo by Tsutomu Kishimoto
¸åÊÔ¡§È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÂ³¤¯¡ÖÀÄ³ØÂç²¦Ä«»þÂå¡×¤Î¸»Î®
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç£´Ç¯¡Ë¡££µ¶è¤Î¶è´ÖµÏ¿¤òÌó£²Ê¬¶á¤¯½Ì¤á¤ë£±»þ´Ö£·Ê¬ÂæÁ°È¾¤Î¾×·âÁö¤Ï¡¢È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢È¢º¬Ï©¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¹õÅÄ¤Ï¤¤¤«¤Ë¥³¡¼¥¹¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤Ë¾º²Ú¤·¤¿¤Î¤«¡£Â¾¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤È¤ÎÄÌ²á¥é¥Ã¥×¤ÎÈæ³Ó¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Á°ÊÔ¡Ó¡Ó¡ÓµÞî±µ¯ÍÑ¤ÎÊ¿¾¾µýÍ´¤¬£´¶è¤Ç¹¥Áö¤Ç¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¶¯¤µ¤ÎÁÃ¤È¤Ï¡©¡Ú²ÁÃÍÇË²õÅª¤À¤Ã¤¿»³¾å¤ê¡Û
¡¡£±»þ´Ö07Ê¬16ÉÃ¡£
¡¡¹õÅÄÄ«Æü¤Î¾×·â¤Î£µ¶è¡£
¡¡¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Ì¤Íè¤Î5¶è¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤¢¤ë´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¹õÅÄ¤¯¤ó¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢ÆÃÎã¡£ºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âºî¤ì¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±»þ´Ö£¹Ê¬Âæ¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç£±»þ´Ö£¸Ê¬Âæ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Áê¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡¢¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ¤¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¤Ð¡¢£±Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢£±»þ´Ö£¸Ê¬Âæ¤«¤é£·Ê¬Âæ¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£±»þ´Ö10Ê¬¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡³ÆÂç³Ø¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¿Ø¤â¡¢¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¡Ö¹õÅÄ¤Î¾å¤ê¡×¤Ï²ÁÃÍÇË²õÅª¤ÊÁö¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¹õÅÄ¤ÎÁö¤ê¤Ï¤É¤³¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢ÀèÇÚ¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ù¤¬1»þ´Ö09Ê¬11ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µì¶è´ÖµÏ¿¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÁá°ðÅÄÂç¡¦¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹õÅÄ¤Î£³¿Í¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤³¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
¡ú£³¿Í¤Î£µ¶è¡¦³ÆÃÏÅÀÄÌ²á¥¿¥¤¥à Èæ³Ó
ÃÏÅÀ=¼ãÎÓ/¹©Æ£/¹õÅÄ(¼ãÎÓ¤È¤Îº¹)
È¡ÎæÆ¶Ìç=10:36/10:27/10:34¡Ê-0:02¡Ë
ÂçÊ¿Âæ=22:12/22:06/21:51(-0:21¡Ë
¾®Í°±àÁ°=39:13/39:23/38:13(-1:00)
°²¥ÎÅò=54:06/54:29/52:32(-1:34)
¸µÈ¢º¬=1:02:37/1:03:04/1:00:58(-1:39)
°²¥Î¸Ð=1:09:11/1:09:46/1:07:16(-1:55)
¡öÈ¡ÎæÆ¶Ìç=3.5km¡¢ÂçÊ¿Âæ=7.0km¡¢¾®Í°±àÁ°=11.7km¡¢°²¥ÎÅò=15.8km¡¢¸µÈ¢º¬=18.7km¡¢°²¥Î¸Ð=20.8km¡Ú¡ÖÂçÊ¿Âæ¡½°²¥ÎÅò¡×´Ö¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡Û
¡¡¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢3.5kmÃÏÅÀ¤ÎÈ¡ÎæÆ¶Ìç¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿ÃÏ¡£É½¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¹©Æ£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂ®¤¤¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥ì¡¼¥¹¾õ¶·¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿¹©Æ£¤Ï¡¢£±Ê¬12ÉÃÀè¤ò¹Ô¤¯Ãæ±ûÂç¤Î¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÄÉ¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢Áá°ðÅÄ¤Î²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¤Ï¡¢
¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Áê¼ê¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆÍ¤Ã¹þ¤à¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±ýÏ©Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¹©Æ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤äÆÍ¤Ã¹þ¤ßµ¤Ì£¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ãÎÓ¡¢¹õÅÄ¤è¤ê¤âÂ®¤¤Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤ë¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ãÎÓ¤È¹õÅÄ¤Î¥¿¥¤¥à¤¬¤Û¤Ü°ì½ï¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼ãÎÓ¤ÎµÏ¿¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾å¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢7.0km¤ÎÂçÊ¿Âæ¤Î¥Ø¥¢¥Ô¥ó¥«¡¼¥Ö¤«¤é¡¢11.7km¤Î¾®Í°±àÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹õÅÄ¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¹õÅÄ¤Ï¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¹©Æ£¤È¤Îº¹¤ò55ÉÃ½Ì¤á¡¢¼ãÎÓ¤è¤ê¤â36ÉÃÂ®¤¤¡£ÂçÊ¿Âæ¼þÊÕ¤Î¼ÐÅÙ¤Ï£¸¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¡Ê100m¿Ê¤à¤È8m°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ë·×»»¡Ë¤À¤«¤é¡¢¹õÅÄ¤Ï¡Ö·ãºä¡×¶è´Ö¤Ç¼ãÎÓ¡¢¹©Æ£¤È¤¤¤Ã¤¿»³¾å¤ê¹ª¼Ô¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤¿¤Á¤ÏºÇ¹âÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢£µ¶è¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¾å¤ê¤¬Â³¤¯¤«Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¾å¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â¹õÅÄ¤Ï·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¾®Í°±àÁ°¤«¤é15.8km¤Î°²¥ÎÅò¡¢¤³¤Î£´km¤¢¤Þ¤ê¤Î´Ö¤Ë¼ãÎÓ¤è¤ê¤â34ÉÃÂ®¤¯¡¢¹©Æ£¤è¤ê¤â57ÉÃÂ®¤¤¡£¾å¤ì¤Ð¾å¤ë¤Û¤É¡¢¹õÅÄ¤Ï¤°¤ó¤°¤óº¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×ÃÂÀ¸¤Ï·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂçÊ¿Âæ¤«¤é°²¥ÎÅò¤Þ¤Ç¤Î8.8km¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¹õÅÄ¤ÎÁö¤ê¤¬º£¸å¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÆóÂåÌÜ¡¦»³¤Î¿À¤Ç¤¢¤ëÇð¸¶ÎµÆó¤ÎµÏ¿¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¹õÅÄ¤Î¾å¤ê¤¬¤±¤¿³°¤ì¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Çð¸¶¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢5¶è¤Ï¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÊ¿ÃÏ¤òÁö¤ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ä¹¤¯¡¢23.4km¤Èº£¤è¤ê¤â2.6kmÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÓÃæ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¤òÃ±½ãÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò½Å¡¹¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡Çð¸¶¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï2012Ç¯¤Î4Ç¯À¸¤Î»þ¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä¶è´ÖµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡ÖÂçÊ¿Âæ¡Ê9.4km¡Ë29Ê¬34ÉÃ¢ª°²¥ÎÅò¡Ê18.2Ò¡Ë£±»þ´Ö01Ê¬15ÉÃ¡×
¡¡Çð¸¶¤Ï¤³¤Î8.8km¤ò31Ê¬41ÉÃ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹õÅÄ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡30Ê¬41ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â®¤¤¡£Â®¤¹¤®¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¹õÅÄ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É£±Ê¬¡¢Çð¸¶¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³¤Î¿À¤ò£±Ê¬¤â¡ª¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¹õÅÄÄ«Æü¤Ï»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Úºä¤ÈÊ¿ÃÏ¤Î°Û¤Ê¤ë»ñ¼Á¤¬ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¡Û
¡¡¤½¤·¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¾å¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¼¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿ÃÏ¤Ç¤ÎÁöÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¹õÅÄ¤Î¶è´Ö¿·¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹âÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤Î²¼¤ê¤Ç¤Î¥®¥¢¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢ºÇ¸å¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁáÂç¤Î²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹©Æ£¤Ï²¼¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹âÅÀ¤Þ¤Ç¤òÂÑ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¸µÈ¢º¬¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÃÏÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¹õÅÄ¤Î¤Û¤¦¤¬24ÉÃÂ®¤«¤Ã¤¿¡£±ýÏ©½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï¹õÅÄ¤¬18ÉÃÀè¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢²¼¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤ÎÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤Áö¤ê¤¬Áá°ðÅÄ¤ËÍ¿¤¨¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¶¥¤ë·Á¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉüÏ©¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹õÅÄ¤Ï11·î22Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿MARCHÂÐ¹³Àï¤Î10000£í¤Ç¡¢27Ê¬37ÉÃ62¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î¤Î¼èºà¤Ç¤â¡ÖÃÏÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æü¤´¤í¤ÎÎý½¬¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÏÎÏ¤¬ºÇ¸å¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë»þ¤â¡¢Í¾Íµå¿¡¹¡Ê¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¡Ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁö¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢£±»þ´Ö07Ê¬16ÉÃ¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÇË¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡Çð¸¶¤ò¾å²ó¤ë·ãºä¶è´Ö¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀäÂÐÅª¤ÊÁöÎÏ¤¬»Ù¤¨¤ë²¼¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡£¹õÅÄ¤Ë¤Ï£µ¶è¤ò¾å¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Êµ×ÉÔÌÇ¤ÎµÏ¿¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¡¢£¶¶è¤ÇÀÄ³ØÂç¤ÎÌîÂ¼¾¼Ì´¡Ê¸½½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤¬56Ê¬Âæ¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»þ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤ÎµÏ¿¤ÏÇË¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£²ó¡¢¾®ÃÓè½´õ¡ÊÁÏ²ÁÂç£³Ç¯¡Ë¤¬56Ê¬48ÉÃ¤ÇÁö¤ê¡¢¤¢¤È1ÉÃ¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ï¼±¤¬Ê¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¼ã¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹õÅÄÄ«Æü¤ÎµÏ¿¤À¤±¤Ï......¤¤¤ä¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£