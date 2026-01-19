【早期天候情報】日本列島全ての地方で「この時期としては10年に1度程度」の著しい低温となる可能性 北海道、東北、関東甲信、東海、北陸、東海、近畿、四国、中国、九州北部、九州南部、奄美、沖縄 気象庁発表 全国の天気を地方ごとに