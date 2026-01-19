

青学大は４区・平松享祐（左）が区間３位の好走を見せ、５区・黒田へつないだ





第102回箱根駅伝を制した青山学院大が、すでに次の箱根に向け、動き始めている。史上初の２度目の３連覇、直近12回の箱根駅伝で実に９回の総合優勝を飾っても、頂点への飽くなき挑戦サイクルは、変わることはない。

青学大はなぜ箱根駅伝で長期間、強さを発揮し続けているのか。熾烈なチーム内選考の日程から、その根源を考えてみる。

【箱根優勝から８日後の現実】

１月11日、東京・荒川河川敷で行なわれた「東京ニューイヤーハーフマラソン」。上位10位までに青山学院勢が8人を占めた。結果を見てみよう（単位は「時間:分:秒」）。

１位 榅山一颯（１年） 1:02:59

２位 黒田然（２年） 1:03:05

３位 鈴木耕太郎（中大・３年） 1:03:24

４位 小野真和（東洋大・１年） 1:03:28

５位 前川竜之将（１年） 1:03:35

６位 佐々木大輝（２年） 1:03:38

７位 上野山拳士朗（１年） 1:03:39

８位 神邑亮佑（１年） 1:03:39

９位 日向春空（１年） 1:03:40

10位 中村海斗（３年） 1:03:47

この結果を受けて、他大学の監督が言った。

「青学さんは、箱根駅伝に2チーム出したとしても、ある程度勝負できるんじゃないでしょうか。"青学B"も結構強いと思います」

優勝した椙山は62分台、そのほかの選手たちも63分台でまとめている。箱根駅伝でシード権を争った学校の選手たちのハーフマラソンの自己ベスト記録を見ると、62分台後半から63分台の選手が多い。前出の監督が続ける。

「青学さんのニューイヤーハーフ組をBチームとすると、シード権争いは十分にできそうですから、怖いですよ。10位までに入った８人のうち、下級生が７人ですから、このメンバーが力をつけてくるのは間違いない」

箱根駅伝優勝の立役者は言うまでもなく「シン・山の神」となった黒田朝日（４年）だ。しかし、黒田が往路先頭でフィニッシュできたのは、４区の平松享祐（３年）が区間３位と、シブい、最高のつなぎの走りをしたのが大きかった。しかし、平松は"11番目の選手"で、本来は走る予定はなかった。年末から年始にかけてのドタバタを、平松はこう振り返る。

「12月29日の区間エントリーで4区に入りましたけど、30日の夜に監督から４区は小河原（陽琉、２年）が走るからと言われて、その夜はほとんど眠れませんでした。本当に気持ちが切れてしまいましたし、これでまた３年生世代から誰も箱根を走れなくなってしまったと思って。最上級生になる来年に向けて、どうやっていくのか、改めて考えないといけない状況でした」

しかし１区に予定されていた選手が体調不良となり、小河原が１区へコンバート、そして平松はそのまま４区を走ることになった。つまり、"代役"である。

その平松が、近年重要度を増している４区で区間３位の走りを見せた。まず、常識ではこの快走が考えられない。代役が走るとなると、２分から３分のマイナスとなってもおかしくないからだ。ところが平松は、遜色のない走りを見せた。

【急遽起用の４区・平松享祐が快走できた背景】

平松が"当落線上"に浮かび上がってきたのは、11月９日に行なわれた世田谷246ハーフマラソンだった。青学大の上位選手の結果を振り返ってみよう（単位は「時間:分:秒」）。

３位 佐藤愛斗 1:01:57

４位 平松享祐 1:02:04

５位 中村海斗 1:02:08

今回の箱根駅伝で言えば、世田谷ハーフからの"当選"は佐藤と平松のふたりだったことになる。それにしても平松と中村の間に横たわる「４秒」の意味は大きい。箱根を走れるのか、走れないのかは、人生を左右する。

青学大で気が抜けないのは、この世田谷ハーフのあとの11月下旬にMARCH対抗戦の10000ｍがあり、メンバー選考ではかなり大きな意味を持つことだ。世田谷ハーフの上位３人は最終４組目を走り、以下の結果にとなった。（単位は「分:秒:」）

佐藤 27:55:93 ８位

平松 28:25:01 19位

中村 28:49:40 26位

佐藤が27分台を出して、ここでメンバー当確サイン。平松が11番目の選手となったのは、MARCH対抗戦で自己ベストは出したものの、集団の競り合いから脱落した内容がマイナスに働いたからだろう。

箱根駅伝の選手選考について、原晋監督はふたつの重要な要素があると話す。

「陸上競技というものは、数値で表わすことができて、統計学からのアプローチが可能です。まず大切なのは、選手の絶対値、自己ベストですね。最大に出力した時に、どれくらいのタイムが出せるのか。これは大切な要素です。そしてもうひとつは再現性。ポーンと自己ベストが出る選手というのは、いるんです。でも、大切なのはそれをきちんと再現できるかどうか。たまたまコンディションが合ったのではなく、計画どおりに出せることが重要なんです」

青山学院の強さは、この「再現性」において厳しいテストを何度も課されることだ。

特に11月は「全日本大学駅伝→MARCHルート」と「世田谷ハーフ→MARCHルート」、この２本を当てなければ再現性があるとは認められない。

平松についてはMARCH対抗戦が微妙な結果だったこと、その後の最終強化合宿で逆転に至らなかったことで、11番目の扱いになっていたのだろう。しかし、激しい内部競争のなかで、平松は他大学であれば往路のエース区間に配置されるような力を身につけていたことになる。

前出の監督が言う。

「たぶん、青学さんは11番目の平松くんだけじゃなく、13番目、14番目の選手たちも同じような走りができたんじゃないでしょうか」

なんという選手層だ。

恐ろしいのは、原監督は再現性について１年間をかけてずっと観察していることだ。

今回の箱根駅伝で９区の区間賞を獲得した佐藤有一（４年）が言う。

「２月の宮古島駅伝の２区で結構いい走りができたんです（区間３位）。それを見て監督が『佐藤、すごいよ』と言ってくれて。宮古島からトラックレース、夏合宿の練習消化率、全日本、MARCH対抗戦とトータルで監督は自分の走りを見てくれていたと思います」

原監督は再現性の高い選手を、毎年、毎年箱根駅伝に送り出してくる。

今年もすでにニューイヤーハーフから競争は始まっているということだ。

この大会で上位に入った椙山、そして黒田朝日の弟である黒田然が、来年、箱根駅伝でたすきをつないでいる可能性は大いにある。

青山学院の強さ。それは1年をかけたサバイバルにある。

つづく