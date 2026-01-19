Æ±¤¸Ì¾Á°¤Ç¤â¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤¦¡ª ÆüËÜ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿´Ú¹ñ¼°¥È¥ó¥«¥Ä¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÀ¸¤ÊÌ¤ì¤Î·»Äï¡×¤Î¤è¤¦¡£――¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¶â¸÷±Ñ¼Â¡Ö¤³¤È¤Ð¤ÇÊâ¤¯´Ú¹ñ¤Î¤¤¤Þ¡×
¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡ØÎÞ¤Î½÷²¦¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»úËëËÝÌõ²È¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¤¤¤Þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹
Î®¹Ô¸ì¡¢¿·¸ì¡¢Â¤¸ì¡¢¥¹¥é¥ó¥°¡¢¥Í¥Ã¥È¥ßー¥à¡Ä¡Ä¿Í¡¹¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±Ç¤¹¶À¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡ØÎÞ¤Î½÷²¦¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»úËëËÝÌõ²È¤¬¡¢¼½ñ¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤±¤ì¤É¤â´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤òËè²ó¤Ò¤È¤Ä¼è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½¤ä´·½¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
#20 돈가스¡Ê¥È¥ó¥¬¥¹¡Ë
¡¡¥½¥¦¥ë¤ÇÊë¤é¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤Ë¤âÊ¸²½¤Ë¤â¶Ã¤¯¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥È¥ó¥«¥Ä¡×¤À¡£Ì¾Á°¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤É¤³¤«°ã¤¦¡£¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢¿©¤ÙÊý¤äÅº¤¨¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¤ª¤«¤º¡¢¤½¤·¤ÆÅ¹¤ËÎ®¤ì¤ë¶õµ¤¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢Æü´Ú¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©Ê¸²½¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢´Ú¹ñ¤Î¥È¥ó¥«¥Ä»ö¾ð¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¼°¤Î¥È¥ó¥«¥ÄÀìÌçÅ¹¤âÁý¤¨¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï2¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ±¤¸Ì¾Á°¤Î2¤Ä¤ÎÎÁÍý¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÊÑ²½¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ö´Ú¹ñ¼°¥È¥ó¥«¥Ä¡×¤ÎÉÔ»×µÄ
¡¡30Ç¯Á°¤Î¥½¥¦¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ç¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬Ç®µ¤¤ÈÅÚÔ¼(¤Ä¤Á¤Ü¤³¤ê)¡¢¤½¤·¤Æ·öÁû¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Î±³Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢´Ú¹ñ¸ì¤â¤¿¤É¤¿¤É¤·¤«¤Ã¤¿º¢¡¢»ä¤Ï¸ì³ØÆ²¤ÎÍ§¿Í¤È¤è¤¯Âç³Ø¤Î³Ø¿©¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡¿©·ô¤Î·ôÇäµ¡¤òÁ°¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤ÎÌÜ¤Ë¡Ö돈가스¡Ê¥È¥ó¥¬¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤«¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¥È¥ó¥«¥Ä¤Ï¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤Ê¡£¿©·ô¤òÇã¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î»®¤Ë¾è¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¥È¥ó¥«¥Ä¡©¡×¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢»ä¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¡Ö¥È¥ó¥«¥Ä¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÆÚÆù¤ËÁÆ¤á¤Î¥Ñ¥óÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¤¤Ä¤Í¿§¤ËÍÈ¤²¤é¤ì¤¿»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿°á¤Î¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¸¥åー¥·ー¤ÊÆù½Á¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤âÊÌÊª¤À¡£
¡¡»®¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËµðÂç¤Ê±ßÈ×¾õ¤ÎÍÈ¤²Êª¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¤½¤Î¡ÖÇö¤µ¡×¤À¡£°á¤Î²¼¤ÎÆù¤Ï»æ¤Î¤è¤¦¤ËÇö¤¯°ú¤¿¤Ð¤µ¤ì¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°áÆ±»Î¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥½ー¥¹¡£ÆüËÜ¤ÎÇ»¸ü¤Ê¹õ¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤òÇö¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¤«¤Ã¤¿Ãã¿§¤Î±ÕÂÎ¤¬¡¢¥«¥Ä¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤òÃ¥¤¦Àª¤¤¤ÇÁ´ÌÌ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤¬´Ú¹ñ¼°¥È¥ó¥«¥Ä¡ª¡¡¥«¥Ä¤Î·Á¾õ¤ä¥½ー¥¹¤Î¿§¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»®¤Ë¾è¤Ã¤¿¤´¤Ï¤ó¤ÎÎÌ¤¬¤É¤¦¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡©¡Êchomjong / CC BY-SA 2.0¡Ëhttps://www.flickr.com/photos/112024099@N03/34567102635/
¡¡¶²¤ë¶²¤ë¸ý¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢´Å¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥½ー¥¹¤¬´Å¤¯¡¢¶¯Îõ¤ÊÌý¤Î¹á¤ê¤¬É¡¤òÈ´¤±¤ë¡£Æù¤ÎÌ£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ö¥½ー¥¹Ì£¤ÎÍÈ¤²¤¿°á¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤¯¡¢Ê³È¯¤·¤Æ¹â¤¤¥á¥Ë¥åー¤òÍê¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Â»¤ò¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¡¢´Ú¹ñ°é¤Á¡×¤ÎÍÎ¿©Ê¸²½
¡¡´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿ÍÎ¿©¤¬ÆÈ¼«¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡Ö·ÚÍÎ¿©¡Ê경양식¡Ë¡Ê¥¥ç¥ó¥ä¥ó¥·¥¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡·ÚÍÎ¿©¤ÎÅ¹¤Ç¥È¥ó¥«¥Ä¤òÍê¤à¤È¡¢¤Þ¤ºÊ¿¤¿¤¤»®¤ËÃí¤¬¤ì¤¿¥¯¥êー¥à¿§¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¥¹ー¥×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¶ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¾®ÇþÊ´¤ò¥Ð¥¿ー¤ÇßÖ¤á¤¿¥ëー¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë²û¤«¤·¤¤Ì£¤À¡£¤³¤ì¤ËÂî¾å¤Î¹õ¸ÕÜ¥¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿¶¤Ã¤Æ°û¤à¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¤Î»®¤Ë¤Ï¡¢È¾±ß¤Ë¸Ç¤á¤¿¤´¤Ï¤ó¤È¥µ¥é¥À¤Î²£¤Ë¡¢¥¥à¥Á¤È¥«¥¯¥Æ¥®¤Ë¤¿¤¯¤¢¤ó¡¢Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸¤ÎÀÄÅâ¿É»Ò¤È¥µ¥à¥¸¥ã¥ó¡ÊÌ£Á¹¡Ë¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤ë¡£»é¤Ã¤³¤µ¤ò¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¥¥à¥Á¤äÅâ¿É»Ò¤Î¿É¤ß¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â´Ú¹ñ¤é¤·¤¤¡£ºÇ½é¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿»ä¤â¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î´Å¤¤¥½ー¥¹¤ÎÇö¤¤¥«¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ê¿É¤Î¥¥à¥Á¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼´Ú¹ñ¤Î¥È¥ó¥«¥Ä¤Ï¤³¤ì¤Û¤ÉÇö¤¯¡¢µðÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢µ®½Å¤ÊÆÚÆù¤òÃ¡¤¤¤Æ¿¤Ð¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂç¤¤¯¸«¤»¤ÆËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¡Ö²¦¡Ê¥ï¥ó¡Ë¥È¥ó¥«¥Ä¡Ê왕돈가스¡Ë¡Ê¥ï¥ó¥È¥ó¥¬¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»®¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤³¤½¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤Æ¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼Â¤Ï1920Ç¯Âåº¢¤ÎÆüËÜ¤Î¡Ö¥Ýー¥¯¥«¥Ä¥ì¥Ä¡×¤â¡¢Æù¤òÃ¡¤¤¤ÆÇö¤¯¿¤Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö¸üÀÚ¤ê¡×¤Ø¤È¼çÎ®¤¬°Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÇö¤¤¥«¥Ä¥ì¥Ä¡×¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê´Ú¹ñ¼°¥È¥ó¥«¥Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÎ¿©¤Î¸Å¤¤»Ñ¤òÊÌ¥ëー¥È¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡ÖÀ¸¤ÊÌ¤ì¤Î·»Äï¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¡Ö¥È¥ó¥«¥ÄÄÌ¤ê¡×
¡¡´Ú¹ñ¼°¥È¥ó¥«¥Ä¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤¹¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£¥½¥¦¥ë¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡¢N¥½¥¦¥ë¥¿¥ïー¤¬¤½¤Ó¤¨¤ëÆî»³¡Ê¥Ê¥à¥µ¥ó¡Ë¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥È¥ó¥«¥ÄÄÌ¤ê¡×¤À¡£¤¢¤ëÆü¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍ§¿Í¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥È¥ó¥«¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¼Ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Æî»³¤Ø¤ÎºäÆ»¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Æ»¤Ë±è¤Ã¤Æ¥È¥ó¥«¥ÄÀìÌçÅ¹¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÂ¤Ó¡¢Å¹¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÍ¶Æ³°÷¤¿¤Á¤¬ÇÉ¼ê¤Ê¼ê¿¶¤ê¤Ç¼Ö¤ò¾·¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸µÁÄ¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤ë°ì¸®¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤¿¤Á¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼êÁá¤¯¹â¥«¥í¥êー¤òÀÝ¼è¤Ç¤¡¢Ãó¼Ö¾ì¤â¤¢¤ë¤³¤¦¤·¤¿Å¹¤Ï¡¢¡Öµ»»Î¡Ê¥¥µ¡Ë¿©Æ²¡Ê기사식당¡Ë¡Ê¥¥µ¥·¥¯¥¿¥ó¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ðー¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢Æü´Ú¤Î¡Ö¿©¤ÙÊý¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÀÚ¤é¤ì¤¿¥«¥Ä¤ò°ìÀÚ¤ì¤º¤ÄÈ¤¤Ç±¿¤Ö¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©ー¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¥«¥Ä¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤Î¤À¡£¥¶¥¯¡¢¥¶¥¯¤È¿Æ¤ÎÅ¨¤Î¤è¤¦¤ËÁ´¤ÆÀÚ¤ê¹ï¤ß¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¥Õ¥©ー¥¯¤À¤±¤Ç¿©»ö¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤ºÄ´Íý¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¿©¤ÙÊý¤À¡£Îã¤¨¤Ð¥Ó¥Ó¥ó¥Ñ¤â¡¢¶ñºà¤È¥¿¥ì¤òÅ°ÄìÅª¤Ëº®¤¼¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÈ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ï¼ê¤ò»ß¤á¤º¤Ë¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤µ¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤é¤«¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¼°¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎÀå¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¼°¥È¥ó¥«¥Ä¤Î´Å¤µ¤ÈÌý¤Î½Å¤µ¤ÏÁêÅö¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤Ç¡¢´°¿©¤¹¤ëÍ§¿Í¤ò²£ÌÜ¤ËÀÅ¤«¤Ë¥Õ¥©ー¥¯¤òÃÖ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£
Áý¿£¤¹¤ëÆüËÜ¼°¥È¥ó¥«¥ÄÅ¹
¡¡2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¡¢ºß´ÚÆüËÜ¿Í¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸Ì£¡×¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤Î¥Ò¥ì¥«¥Ä¤ÏÆù¤¬¸ü¤¤¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¤ÏÂ¤ò±¿¤Ó¡¢°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·2010Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¼°¥È¥ó¥«¥Ä¡×¤ò·Ç¤²¤ëÀìÌçÅ¹¤¬µÞÁý¤·¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤Þ¤ä¥½¥¦¥ë¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âºÇ¶á¿Íµ¤¤ÎÄã²¹Ä´Íý¤Ç¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë»Å¾å¤²¤¿¶Ë¸ü¥íー¥¹¥«¥Ä¤ä¡¢´ä±ö¤ä¤ï¤µ¤Ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£30Ç¯Á°¤Î»ä¤¬¸«¤¿¤é¡¢¹ø¤òÈ´¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö´Ú¹ñ¼°¡×¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤à¤·¤íÆüËÜ¼°¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Çö¤¯¤Æ´Å¤¤¤¢¤ÎÌ£¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¡×¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Áー¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤¿¤â¤Î¤ä¡¢·ã¿É¥½ー¥¹¤Î¡Ö매운¡Ê¥á¥¦¥ó¡Ë¡Ê¿É¤¤¡Ë¥È¥ó¥«¥Ä¡×¡¢¥Ô¥¶É÷¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤é¤·¤¤È¯ÁÛÎÏÁ´³«¤Î¥á¥Ë¥åー¤âÉ´²ÖåçÍð¤À¡£
¡¡¤³¤È¤Ð¤ÎÊÑ²½¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£¹ñÎ©¹ñ¸ì±¡¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¤ÎÉ¸½àÉ½µ¤Ï¡Ö돈가스¡Ê¥È¥ó¥¬¥¹¡Ë¡×¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÆüËÜ¼°¤ò½Ð¤¹Å¹¤¬¤¢¤¨¤Æ¡Ö돈카츠¡Ê¥È¥ó¥«¥Ä¡Ë¡×¤ä¡Ö돈까츠¡Ê¥È¥ó¥Ã¥«¥Ä¡Ë¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤ò»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤È¤Ï¡ÖÇö¤¯¤Æ´Å¤¤ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌ£¤Ï¡Ø¥È¥ó¥¬¥¹¡Ù¡¢¸üÀÚ¤ê¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤¿ÆüËÜ¼°¤Ï¡Ø¥È¥ó¥«¥Ä¡Ù¤À¤Í¡×¤È¡¢¾éÃÌ¤á¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£É½µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¾ð·Ê¤âÌ£¤ï¤¤¤âÁ´¤¯°ã¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
º£Æü¤ÏÆüËÜ¼°¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â´Ú¹ñ¼°¡©
¡¡ÆüËÜ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿¥È¥ó¥«¥Ä¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤Ç¡Ö·ÚÍÎ¿©¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏËÜ²È¡¦ÆüËÜ¤Î¥È¥ó¥«¥Ä¤â¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£·»Äï¤Ê¤Î¤«¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁ´¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ê¤Î¤«¡£Åú¤¨¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¤Î¿ô¤À¤±¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£Æü¡¢»ä¤ÏÃë¿©¤Ë¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ü¤¦¤«¡£Æù¤Î»ÝÌ£¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³ú¤ßÄù¤á¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤ï¤µ¤Ó¤òÅº¤¨¤¿¸üÀÚ¤ê¤Î¡Ö¥È¥ó¥«¥Ä¡×¤ò¡£30Ç¯Á°¤Î¤¢¤Î³Ø¿©¤Î¤¶¤ï¤á¤¤ä¡¢Æî»³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤Î²£´é¤ò¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢´Å¤¤¥½ー¥¹¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥È¥ó¥¬¥¹¡×¤ò¡£2¤Ä¤ÎÌ£¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥½¥¦¥ë¤Î³¹³Ñ¤Ç¡¢º£Æü¤â¤Þ¤¿¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â¸÷±Ñ¼Â¡Ê¤«¤Í¤ß¤Ä¡¦¤Ò¤Ç¤ß¡Ë
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£À¶Àô½÷»ÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤ë¡£°ÊÍè¡¢30Ç¯¶á¤¯¥½¥¦¥ëºß½»¡£Âç¼êÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ÏÃÂêºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Î»úËëËÝÌõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¿¤á¤°¤Á´Ú¹ñ¸ì¡Ù¡Ê»ÍÊýÅÄ¸¤É§¤È¤Î¶¦Ãø¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤¹¤°»È¤¨¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÃ±¸ì½¸¡Ù¡Ê¡Ö¥è¥ó¥·¥ë¡×Ì¾µÁ¡¢ÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥É¥é¥Þ¤ÇÆÉ¤à´Ú¹ñ¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¡¢Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ê¤É¡£
