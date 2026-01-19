「バレンタイン2026ステンレスTOGOボトルチョコレート」473ml 5550円

ペーパーカップの形状がスターバックスらしいステンレスボトルは、チョコレートが溶けているようなユニークなデザインが特徴。背面のカスタマイズボックスはハート型で、かわいらしい犬の姿がたまりません♪

「バレンタイン2026ステンレスボトルグリッターピンク」355ml 4650円

【オンライン限定】「バレンタイン2026ステンレスボトルグリッターレッド」355ml 4650円

表面にSTARBUCKSのワードロゴと、ハートやメッセージがレーザー加工で施された、グリッターがきらめくステンレスボトル。カラーはピンクとレッドの2種類。どちらも大人かわいいデザインです。レッドはオンラインストア限定商品なので、気になる人はチェックしてみて♪

【オンライン限定】「バレンタイン2026ステンレスタンブラーラインストーン」473ml 1万9500円

ラインストーンの輝きが一際目を引くステンレスタンブラーは、大人っぽい華やかさが手にするたびに気持ちを高めてくれそう♪ いつものコーヒーも特別ゴージャスな味わいに変えてくれるかも！

「ステンレスボトルSTANLEYピンクグラデーション」473ml 5600円

フタの部分に付属したフックが持ち運びや携帯時に便利！ 淡いピンクのグラデーションは洗練された印象で、長く愛用できるシンプルなデザインです。

「3WAYステンレスタンブラーSTANLEYピンクグラデーション」887ml 7200円

フタのカバーパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」と、3通りの使い方ができるSTANLEYの人気アイテム。側面についたハンドルは持ちやすく、大容量なのもうれしいポイント！



「バレンタイン2026ロゴマグチョコレート」355ml 2400円

本体はマット加工で落ち着いた色味なのに対し、チョコレート部分は光沢のある素材を使っていて、質感の違いも楽しめるマグカップ。溶けたチョコレートがかかったような遊び心のあるデザインは、バレンタイン気分を盛り上げてくれそう♪

「バレンタイン2026シリコンコースター」2000円 ※店頭販売は2026年1月21日(水)からとなります。

チョコレートカラーのハート型シリコンコースターは、「バレンタイン2026ロゴマグチョコレート」と一緒に使うのがおすすめ♪ 立体的な犬の姿がとってもキュート！

「ダブルウォール耐熱グラス」355ml 3400円

定番のダブルウォールグラスは、表面にシンプルなレターデザインを施し、裏面のカスタマイズボックスがハートになっているバレンタイン仕様に♪ とはいえシンプルなデザインなので、中に入れるドリンクを引き立ててくれる、季節を問わず長く使えるアイテムです。



「バレンタイン2026カラーチェンジングリユーザブルカップ」473ml 750円

※（左から） Before / After

温かい飲み物を入れると、チョコレートカラーのカップがオフホワイトに変わる仕掛けがおもしろいリユーザブルカップ。全体にちりばめられたハートのモチーフや、ちょこんと座る犬の姿がかわいい♪

「バレンタイン2026リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」1400円（セット価格）

※「バレンタイン2026カラーチェンジングリユーザブルカップ」とセットでのみ販売

「バレンタイン2026カラーチェンジングリユーザブルカップ」とセットでのみ購入可能なドリンクホールキャップ。フワフワの犬に扮したベアリスタの姿がとってもキュートで、コーヒータイムを楽しく彩ってくれそう。



キュートな猫のモチーフがたまらない！ セットで揃えたくなる猫アイテム

「バレンタイン2026カップシェイプステンレスボトルハート」355ml 5500円

猫のかわいらしい姿とハート柄がマッチしたステンレスボトル。フタのドームには2匹の猫のフィギュアと、振るとシャカシャカと動くハートとリボンのパーツが入っています。ドーム部分はマグネットで着脱が可能なので、気分に合わせて使い分けてみて♪

「バレンタイン2026コールドカップタンブラーキャット」710ml 3050円

愛らしい猫のストローアクセサリーがついたコールドカップタンブラーは、猫好きにはたまらないデザイン。本体には様々な種類の猫とリボンが描かれ、華やかな印象。毎日のドリンクタイムが楽しくなりそう！

「バレンタイン2026ファーポーチキャット」2600円

温かみのあるエコファー素材を使用したポーチは、猫の顔のデザイン。ポーチとして使うのはもちろん、バッグなどにチャームとして取り付けるのもかわいいですよ♪



気持ちを添えて贈るプチギフト！ メッセージギフト

「バレンタイン2026フード＆ビバレッジカード（フード＆ドリンクチケット付）」1100円

【フード・ドリンク引換有効期間】2026年1月14日（水）〜2026年7月12日（日）

【ドリンク交換チケット】583円（店内利用）、572円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

【フード交換チケット】506円（店内利用）、496円（持ち帰り）までのフードと交換可能

メッセージに「フード」と「ドリンク」のセットを添えて贈ることができる、メッセージカード。チョコケーキとドリンクカップがデザインされたカードは、バレンタインのプチギフトにおすすめ。

「バレンタイン2026ビバレッジカード（ドリンクチケット付）」750円

【ドリンク引換有効期間】2026年1月14日（水）〜2026年7月12日（日）

【ドリンク交換チケット】700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

リボンにぶら下がる白猫の姿がかわいいメッセージカード。メッセージにドリンクを添えて贈ることができるので、チョコレートが苦手な人へのギフトにも。

「バレンタイン2026ベアリスタメッセージギフト（ドリンクチケット付）」1650円

【ドリンク引換有効期間】2026年1月14日（水）〜2026年7月12日（日）

【ドリンク交換チケット】700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

ドリンクチケットが添えられたメッセージカードと、もふもふの犬に扮したベアリスタがセットになったメッセージギフト。ベアリスタの両手にはマグネットがついていて、メッセージカードを挟むことができます。ループがついているので、ボールチェーンなどをつければチャームとしても使えますよ♪

「バレンタイン2026スターバックスミニカップギフト（ドリンクチケット付）」1150円

【ドリンク引換有効期間】2026年1月14日（水）〜2026年7月12日（日）

【ドリンク交換チケット】700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフト。猫とハートが描かれたミニカップや、リボンとハート柄の巾着がバレンタイン気分を高めてくれます♪ 巾着の紐には猫のパーツがついていて、猫好きな方へのギフトにおすすめ！

（左から）「ビバレッジギフトミニカード Happy Birthday / For You / Thank You（ドリンクチケット付）」各550円

【ドリンク引換有効期間】2026年1月14日（水）〜2026年7月12日（日）

【ドリンク交換チケット】500円（店内利用）、491円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

シーンに合わせて使えるデザインがうれしい、ドリンクチケットを添えたメッセージカード。ちょっとした贈り物としてはもちろん、他のギフトにプラスして添えるのもおすすめです。



バレンタインの贈り物におすすめ♪ ギフトBOX入りアイテム

（左から）「ギフトボックス入りカーヴドリサイクルステンレスボトルマット ブラック/ ピンクベージュ」355ml 各5200円

シンプルでスタイリッシュなステンレスボトルは、シーンを選ばず愛用できるので贈り物にぴったり。内フタには通気孔が空いていて、コーヒーアロマを楽しむことができます。

（上段）「ギフトボックス入りロゴマグブラック」355ml 2400円

（下段）「ギフトボックス入りロゴマグピンクベージュ」355ml 2400円

店内利用で使用しているマグカップがシンプルなワントーンのデザインで登場。カラーは、ブラックとピンクベージュの2色なので、ペアで贈るのもおすすめです♪

「ギフトボックス入り耐熱グラスロゴマグピンクベージュ」384ml 2950円

正面にサイレンロゴをあしらった耐熱グラス。淡いピンクベージュのカラーがやさしい印象で、シンプルなデザインなので飽きがこず長く愛用できそう♪

【オンライン限定】「ギフトボックス入りダブルウォール耐熱グラス 355ml ペアセット」7500円

2色のカラーがセットになった耐熱グラスは贈り物におすすめ♪ 表面はシンプルなレターデザインが印象的で、本体色によって異なるメッセージが書かれているのがポイント。また、裏面のカスタマイズボックスはハートになっています。



「バレンタインシーズン」のグッズをご紹介しましたがいかがでしたか？

自分用にはもちろん、贈り物にぴったりなアイテムも充実していましたよね♪

年に1度のバレンタイン。自分へのご褒美に、大切な人へのギフトに、気になるアイテムをぜひ手に取ってみてくださいね！



■2026年 バレンタインシーズン グッズ

販売期間：2026年1月14日（水）〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア：

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

※一部オンラインショップ限定や販売開始日の違う商品がありますのでご注意ください。



Text：うえのまきこ



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

