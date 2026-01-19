【スタバ・新作グッズ】チョコレートがとろーん、犬猫がかわいすぎっ！「バレンタインシーズン 2026」グッズが登場
かわいい、ゴージャス、シンプル…個性豊かなステンレスボトル＆タンブラー
ペーパーカップの形状がスターバックスらしいステンレスボトルは、チョコレートが溶けているようなユニークなデザインが特徴。背面のカスタマイズボックスはハート型で、かわいらしい犬の姿がたまりません♪
表面にSTARBUCKSのワードロゴと、ハートやメッセージがレーザー加工で施された、グリッターがきらめくステンレスボトル。カラーはピンクとレッドの2種類。どちらも大人かわいいデザインです。レッドはオンラインストア限定商品なので、気になる人はチェックしてみて♪
ラインストーンの輝きが一際目を引くステンレスタンブラーは、大人っぽい華やかさが手にするたびに気持ちを高めてくれそう♪ いつものコーヒーも特別ゴージャスな味わいに変えてくれるかも！
フタの部分に付属したフックが持ち運びや携帯時に便利！ 淡いピンクのグラデーションは洗練された印象で、長く愛用できるシンプルなデザインです。
フタのカバーパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」と、3通りの使い方ができるSTANLEYの人気アイテム。側面についたハンドルは持ちやすく、大容量なのもうれしいポイント！
おうちでもバレンタインを楽しむ！ マグ＆耐熱グラス＆コースター
本体はマット加工で落ち着いた色味なのに対し、チョコレート部分は光沢のある素材を使っていて、質感の違いも楽しめるマグカップ。溶けたチョコレートがかかったような遊び心のあるデザインは、バレンタイン気分を盛り上げてくれそう♪
チョコレートカラーのハート型シリコンコースターは、「バレンタイン2026ロゴマグチョコレート」と一緒に使うのがおすすめ♪ 立体的な犬の姿がとってもキュート！
定番のダブルウォールグラスは、表面にシンプルなレターデザインを施し、裏面のカスタマイズボックスがハートになっているバレンタイン仕様に♪ とはいえシンプルなデザインなので、中に入れるドリンクを引き立ててくれる、季節を問わず長く使えるアイテムです。
ハートと犬のモチーフにキュン♪ リユーザブルタンブラー＆ドリンクホールキャップ
温かい飲み物を入れると、チョコレートカラーのカップがオフホワイトに変わる仕掛けがおもしろいリユーザブルカップ。全体にちりばめられたハートのモチーフや、ちょこんと座る犬の姿がかわいい♪
「バレンタイン2026カラーチェンジングリユーザブルカップ」とセットでのみ購入可能なドリンクホールキャップ。フワフワの犬に扮したベアリスタの姿がとってもキュートで、コーヒータイムを楽しく彩ってくれそう。
キュートな猫のモチーフがたまらない！ セットで揃えたくなる猫アイテム
猫のかわいらしい姿とハート柄がマッチしたステンレスボトル。フタのドームには2匹の猫のフィギュアと、振るとシャカシャカと動くハートとリボンのパーツが入っています。ドーム部分はマグネットで着脱が可能なので、気分に合わせて使い分けてみて♪
愛らしい猫のストローアクセサリーがついたコールドカップタンブラーは、猫好きにはたまらないデザイン。本体には様々な種類の猫とリボンが描かれ、華やかな印象。毎日のドリンクタイムが楽しくなりそう！
温かみのあるエコファー素材を使用したポーチは、猫の顔のデザイン。ポーチとして使うのはもちろん、バッグなどにチャームとして取り付けるのもかわいいですよ♪
気持ちを添えて贈るプチギフト！ メッセージギフト
メッセージに「フード」と「ドリンク」のセットを添えて贈ることができる、メッセージカード。チョコケーキとドリンクカップがデザインされたカードは、バレンタインのプチギフトにおすすめ。
リボンにぶら下がる白猫の姿がかわいいメッセージカード。メッセージにドリンクを添えて贈ることができるので、チョコレートが苦手な人へのギフトにも。
ドリンクチケットが添えられたメッセージカードと、もふもふの犬に扮したベアリスタがセットになったメッセージギフト。ベアリスタの両手にはマグネットがついていて、メッセージカードを挟むことができます。ループがついているので、ボールチェーンなどをつければチャームとしても使えますよ♪
ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフト。猫とハートが描かれたミニカップや、リボンとハート柄の巾着がバレンタイン気分を高めてくれます♪ 巾着の紐には猫のパーツがついていて、猫好きな方へのギフトにおすすめ！
シーンに合わせて使えるデザインがうれしい、ドリンクチケットを添えたメッセージカード。ちょっとした贈り物としてはもちろん、他のギフトにプラスして添えるのもおすすめです。
バレンタインの贈り物におすすめ♪ ギフトBOX入りアイテム
シンプルでスタイリッシュなステンレスボトルは、シーンを選ばず愛用できるので贈り物にぴったり。内フタには通気孔が空いていて、コーヒーアロマを楽しむことができます。
店内利用で使用しているマグカップがシンプルなワントーンのデザインで登場。カラーは、ブラックとピンクベージュの2色なので、ペアで贈るのもおすすめです♪
正面にサイレンロゴをあしらった耐熱グラス。淡いピンクベージュのカラーがやさしい印象で、シンプルなデザインなので飽きがこず長く愛用できそう♪
2色のカラーがセットになった耐熱グラスは贈り物におすすめ♪ 表面はシンプルなレターデザインが印象的で、本体色によって異なるメッセージが書かれているのがポイント。また、裏面のカスタマイズボックスはハートになっています。
「バレンタインシーズン」のグッズをご紹介しましたがいかがでしたか？
自分用にはもちろん、贈り物にぴったりなアイテムも充実していましたよね♪
年に1度のバレンタイン。自分へのご褒美に、大切な人へのギフトに、気になるアイテムをぜひ手に取ってみてくださいね！
■2026年 バレンタインシーズン グッズ
販売期間：2026年1月14日（水）〜 ※在庫がなくなり次第終了
販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア
スターバックスオンラインストア：
https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/
※一部オンラインショップ限定や販売開始日の違う商品がありますのでご注意ください。
Text：うえのまきこ
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。