日本人メンバー復帰で“完全体カムバック”！Billlie、プレリリースSGを1月27日にリリースへ

ガールズグループBilllie（ビリー）が、完全体でカムバックする。

Billlieは1月27日18時、プレリリースシングル『cloud palace ~ false awakening』をリリースすることを予告し、多くのファンの期待を高めている。

リリースに先立ち、1月19日に公式SNSで公開された第1弾ティージングコンテンツ「GRANT OF ADMITTANCE」では、宙に浮かぶ神秘的な楼閣と雲が印象的な映像に短い音源が重なり、次作への好奇心を刺激した。

さらに、Billlieがこれまで紡いできたアルバムストーリーと深く結びつく「Billlie & Lovers」キャラクターに加え、新たなキャラクターも登場。さまざまなデザインがどのような意味を持つのか、注目が集まっている。

（写真提供＝MYSTIC STORY）Billlie

今回のシングルは、世界中のファンから愛されている『GingaMingaYo（the strange world）』を収録したアルバム『the collective soul and unconscious: chapter one』の続編にあたる物語であり、第2章へとつながるプレリリース作品でもある。

また昨年11月、デビュー4周年記念のミニファンミーティングで披露された未発表曲『cloud palace』と同名のタイトルであることも話題に。公開直後から正式リリースを望む声が相次いだだけに、次作アルバムの幕開けを告げる“鍵”となる楽曲として期待が高まっている。

Billlieはこれまで、日本、アメリカ、中東、スペインなど国際的な舞台で圧巻のライブパフォーマンスを披露し、グローバルでの存在感を広げてきた。

昨年9月にはApple TV+の音楽バラエティ番組『KPOPPED』に出演し、パティ・ラベル、メーガン・ジー・スタリオンとのコラボステージも披露。ジャンルや国境を越えた音楽的な実力を証明するとともに、Billlieならではの叙事をステージ上で表現し、“K-POPを代表するストーリーテラー”として強い印象を残した。

Billlieは1月27日の完全体カムバックを皮切りに、2026年の本格始動へと踏み出す。音楽、パフォーマンス、コンセプトのスケールをさらに広げながら、緻密なストーリーテリングを武器に“コンセプチュアルK-POPアイコン”としての存在感を改めて示す見通しだ。