【夢のコラボ】マクドナルド「きのこの山」×「たけのこの里」の新作フルーリーを発売

バーガーチェーン「マクドナルド」は1月21日、人気チョコレート菓子を使用した新作スイーツ「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」を発売する。価格は税込370円から。

【この記事の写真すべてを見る】マクドナルド「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」、HANAのMAHINAさんが登場する新テレビCM「奇跡の共演」篇CMカット など画像4点はこちら

明治のロングセラー商品である「きのこの山」と「たけのこの里」が、1つのスイーツとして同時に使用されるのは今回が初めて。長年“国民的論争”を巻き起こしてきた2大チョコ菓子が、まさかの形で共演を果たした。販売期間は、3月上旬予定までを予定している。

新作の「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」は、なめらかなソフトクリームに、「きのこの山」と「たけのこの里」を丸ごとそのまま使用し、明治が監修した口どけの異なる2種類のチョコレートソースを合わせた。コクのあるカカオの風味に、きのこの山の香ばしいクラッカーの食感と、たけのこの里の軽やかでサクサクとしたクッキーの食感を同時に楽しめる。

日本マクドナルドは、「形や食感、味わいの異なる大人気チョコレート菓子を同時に楽しめるだけでなく、マックフルーリーのなめらかなソフトクリームが両者の個性を引き立てる、唯一無二の商品。どちらのファンにもご満足いただける“夢のコラボ”です」とコメントしている。

発売前日の1月20日から、新テレビCM「奇跡の共演」篇を放映する。ガールズグループ「HANA」のMAHINAさんが登場し、巨大な“きのこの山”と“たけのこの里”とダンスをする様子が描かれる。

なお、マックフルーリーは、レギュラーメニューとして「マックフルーリー オレオ クッキー」(税込290円〜)と、クッキーを増量した「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」(税込340円〜)を販売している。

