【7位〜12位】1月20日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】双子座
総合運：★★★☆☆
メリハリのある運気です。何かをするべきときには、思い切り集中できるでしょう。一方、休むときには何もする気が起きないかもしれません。頑張りすぎず、ONとOFFを何度か繰り返すことが、1日の満足度を高めるポイントです。
勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。周りから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッと掴むはずです！
金運
パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向き合ったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイデアを行動に移すと、金運UP！
ラッキーアイテム：スタイリング剤
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】牡牛座
総合運：★★★☆☆
クオリティーの高いものが、今日のあなたの輝きを高めてくれます。特に、日常的なものに注目してください。飲料水や文具、家の中で毎日のように使う物の質にこだわってみるといいでしょう。上品に物を扱うことも、運気を生かすカギ。
恋愛運
「こういう人でなければ…」とこだわってきた条件を取り払ってみるといい日。意外な人と気が合って、一気に恋が始まるかもしれません！また、恋人や好きな人にも「こうあってほしい」と思うのをやめると、心の距離が縮まります。
金運
収入UPにつながるための勉強や先物投資など、将来を見据えたお金の使い方をするといい日。特に、初めてのことや慣れていないことではなく、知識や経験がある分野のことがオススメ。｢5年後、どんな結果を出したいか｣と考えて動いて。
ラッキーアイテム：ブレスレット
ラッキーカラー：ブラック
【9位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
人とペースを合わせるよりも、ひとりで気ままに過ごすほうが充実する運気です。誰かから連絡がきてもそれに振り回されないように。また、趣味を思い切り楽しんだ後に、ボーッとのんびりすると、満足度がさらにアップ。
恋愛運
友達同士のような気軽な空気で小さなプレゼントができると、恋の相手との関係がグンと深まる運気です。以前から頼まれていたことを実行するのも、素敵なプレゼントになるはず！出会いは、身近な友達のアドバイスを聞くと〇。
金運
｢思い切って、これを買おう！｣｢大胆にこれくらい投資しよう｣と大きな行動に出たくなる金運。最初に、使ってもいい金額を確かめておけばOK。出し惜しみせずに鮮やかにお金を手放すことで、より多くのお金を引き寄せます。
ラッキーアイテム：生花
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】魚座
総合運：★★☆☆☆
人に喜ばれる気遣いができる運気です。ただ、ついつい自分のことは後回しになってしまうかも。お腹がすいたら、まずは食べてOK。するべきことが出てきたら、それをしましょう。自分を優先すると、人との関係も充実感も深まります。
恋愛運
誰にでも優しくしていると、恋の相手に誤解を与えてしまいそうな日です。今日は、恋人や好きな人を分かりやすく特別扱いするのが〇。そうすれば、愛情が育ちます。また、出会いはインターネットの中にありそうな運気。
金運
誰かに何かをもらったり、何かのチケットを格安で購入することができたりと、ラッキーな金運の日！まずは、素直に喜んで。そして、｢これだけ得をした｣と具体的な金額を意識してみると〇。さらにお金との縁が強くなります。
ラッキーアイテム：クリスタル
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】蠍座
総合運：★☆☆☆☆
なんとなく落ち着かない…という気分になるかもしれません。そんなときは、ほんの数分でもかまいませんから、ひとりになれる場所に身を置いて。目を閉じて呼吸をしてみると、するべきことに気づいて心が落ち着いていきます。
恋愛運
「何をしてほしいか」ではなく「相手のために何ができるか」を考えると、恋の幸せが大きくなる恋愛運です。そして今日のところは、愛情を注ぐだけでいいのだと思っていて。相手の心にはちゃんと届きますし、やがて感謝されるでしょう。
金運
今日は｢お金を失った…｣｢無駄遣いだった｣と、感じる可能性がある運気。ただ、お金に関して何もアクションを起こさなければ、大丈夫。ありとあらゆる出費は明日以降にして。ただし、今日が期限の支払いは、きちんと済ませましょう。
ラッキーアイテム：記念コイン
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】天秤座
総合運：★☆☆☆☆
そんなつもりはなくても、威張っているような印象を与える可能性がある日です。これを防ぐためにも、ポジティブな言葉を選び、穏やかな話し方をしてください。周りの人の気分も和やかになって、平和な1日を過ごせるはず。
恋愛運
恋に幸せの波がやってきそうな日！思いがけない人からの紹介で、理想以上の相手と出会うかも。恋の相手から情熱的な言葉を聞ける場合もあるでしょう。まずは、誰に対しても、真心を注ぐ行動や発言をするのが運気を生かす方法です。
金運
思いがけず、サポートを得られる可能性がある金運！特に、資金繰りを考えているのなら、嬉しい話が舞い込んできそう！あなたに協力してくれる人が現れるかもしれません。誰に対しても、腰を低くして接するのが、運気を生かすポイント。
ラッキーアイテム：インセンス
ラッキーカラー：オレンジ