¾®¸¶Àµ»Ò¡¢¿ÌºÒ31Ç¯¤Î¼ø¶È»²´ÑÆü¤Ç¡ÖÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¤Î¾®¸¶Àµ»Ò¤¬18Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é31Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿£±·î17Æü¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄÉÅé¤Î¼ø¶È¤È»²´ÑÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶»¤ËÇ÷¤ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÄÉÅé¡ú¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£±.17 ¿À¸Í¤Î¿ÌºÒ¤«¤é31Ç¯¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Öº£Æü¤Ï¾®³Ø¹»¤Î»²´ÑÆü¤Ç¤·¤¿¤¬ÄÉÅé½¸²ñ¤ä¡¢¿ÌºÒ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ø¶È¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÁë¤ò¤¢¤±¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø Âç¶õ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿À¸Í¤Î¿ÌºÒ²Î¤È¤·¤Æ²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤·¤¢¤ï¤»±¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤òÇ®¾§¡£¡ÖÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»²´Ñ¤¹¤ëÂç¿ÍÃ£¤â²þ¤á¤Æ¡¢¿ÌºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö´¶¼Õ¡×¤·¤Ä¤Ä¡¢¶µ°é¤Î¾ì¤Çµ²±¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÂçÀÚ¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»²´Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö·»Äï¤Ï³Æ¡¹¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼ø¶È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤â¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÆü¡¹³Ø¹»À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ëÍÍ»Ò¤ò³À´Ö¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ò¤·¤¯¡¢Íê¤â¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤µ¡ª¸á¸å¤Ï ¾¯Ç¯Ìîµå¡ª¡×¤ÈÆü¾ï¤Ø¤ÈÌá¤ë°ìÊ¸¤Ç¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¿ÌºÒÅöÆü¤ÎºòÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¤ÊÝ¸î¼Ô¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤ÆüÍËÆü¤Îº£Æü¤Ë¹Ô¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¤²¹¤«¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö»Ò¶¡Ã£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡¤ÂçÀÚ¤Ê»²´Ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤À¤±¤Ï¡¤¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ÆÍè¤¿¤À¤±¤Ç¡¤ÎÞ¤¬°î¤ì½Ð¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Î¿ÌºÒ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸ì¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡× ¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
