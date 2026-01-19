週明け１９日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２８１．０６ポイント（１．０５％）安の２６５６３．９０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８６．３６ポイント（０．９４％）安の９１３４．４５ポイントと３日続落した。売買代金は２２５６億８８５０万香港ドル（約４兆５６７９億円）にやや縮小している（１６日は２５５０億７８６０万香港ドル）。

投資家心理がやや悪化する流れ。米長期金利の上昇や、中国経済の不透明感が逆風だ。１６日のＮＹ債券市場では、トランプ米大統領の発言を受け、１０年債利回りが大幅上昇し（債券価格は続落）、昨年９月上旬以来の高い水準を付けている。トランプ氏は１６日、利下げに積極的なハセット国家経済会議（ＮＥＣ）委員長を現職にとどめたいとの意向を示しており、候補にあがっていた次期米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長に指名される可能性が低下した。一方、取引時間中に公表された中国の重要指標では、２０２５年のＧＤＰ成長率は５．０％と予想通り政府目標を達成したが、２５年の固定資産や不動産の投資は予想以上に縮小し、１２月の小売売上高は前月から減速している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬関連の下げが目立つ。バイオ製薬・中医薬メーカーの中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が６．２％安、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が４．８％安、創薬ベンチャーの信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が４．６％安、中枢神経疾患・がん治療薬主力の翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が４．０％安で引けた。

半導体セクターも安い。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．９％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が３．４％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．８％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が２．６％ずつ下落した。そのほか、クラウドや人工知能（ＡＩ）技術、ロボットの銘柄も値を下げている。

中国の証券セクターもさえない。華泰証券（６８８６／ＨＫ）が２．４％安、招商証券（６０９９／ＨＫ）が２．０％安、中信証券（６０３０／ＨＫ）と国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）がそろって１．６％安で取引を終えた。上海、深セン、北京の各証券取引所は１９日付で、投資家が信用取引で証券を買い付ける際の最低保証金比率を従来の８０％から１００％へ引き上げている。

半面、エアラインやツアー会社など旅行関連セクターは高い。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が９．２％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が６．３％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が３．８％、飛道旅遊科技（８０６９／ＨＫ）が９．４％、同程旅行ＨＤ（７８０／ＨＫ）が２．７％ずつ上昇した。

本土マーケットは５日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．２９％高の４１１４．００ポイントで取引を終了した。自動車が高い。消費関連の一角、軍需産業、発電・電力設備、不動産、資源・素材、運輸ども買われた。半面、金融は安い。医薬、ハイテク、メディア関連も売られた。

