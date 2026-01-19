ダークホースとGTDの中間に位置

フォードは、新しい高性能モデルとして『マスタング・ダークホースSC』を発表した。最上位仕様である『GTD』の性能を、より多くのユーザーに提供することを目的としている。

【画像】幅広いファン層に向けた高性能モデルが登場！【フォード・マスタング・ダークホースSCを詳しく見る】 全17枚

フォード・レーシングが開発したこのモデルは、現行の7代目マスタングの『ダークホース』仕様をベースに、GTDおよびGT3レーサーで磨き上げられた技術を追加したものだ。



『マスタング・ダークホースSC』 フォード

フォードが目指しているのは、ポルシェ911のようなモデルと競合し、多様な購入層に向けた幅広いラインナップを展開することだ。

ブランドマネージャーのライアン・ショーネシー氏はこのモデルについて、フォードが進める「レース・トゥ・ロード」戦略の一例であり、「超高性能モデルへの入り口」と説明した。

エンジンとシャシーは専用チューン

ベースとなったダークホースは5.0L V8エンジン『コヨーテ』を搭載し、米国仕様では500psを発生する。一方、新型のダークホースSCはGTDと同じスーパーチャージャー付き5.2L V8エンジンを採用している。

GTDでは815psを発生するが、ダークホースSCの出力についてはまだ確認されていない。ダークホースとGTDの中間に位置するものの、エンジニアリング責任者アリー・グローネフェルト氏は、出力面ではGTDに近いことをほのめかした。



『マスタング・ダークホースSC』 フォード

エンジンには7速デュアルクラッチ式ATが組み合わされる。一方、GTDは8速ATを搭載している。

GTDのシステムをベースにした可変トラクションコントロールを装備するが、より幅広いユーザー層に対応するため、5段階の調整が可能になった。

エンジンに加え、シャシーにも大幅な改良が施されている。グローネフェルト氏は「空力特性と車両ダイナミクス」に焦点を当て、「意のままに操れるハンドリング」を目指したと述べた。

ダークホースSCは新開発のマグネライド（磁性流体）ダンパーを搭載する。自社開発のソフトウェアで制御され、ダンパーを毎秒1000回調整できる。また、より硬いスプリング、新設計のスタビライザー、改良型フロントコントロールアームも備わっている。

さらに、軽量マグネシウム製ストラットブレースと鍛造サスペンションリンクが新たに追加され、ステアリングフィールを向上させつつさらなる軽量化を実現した。ステアリングラックも変更され、ブレーキはブレンボ製が標準装備され、フロントに6ピストンキャリパー、リアに4ピストンキャリパーを採用。タイヤにはピレリを装着する。

空力と見た目にこだわったエクステリア

スタイリングも変更され、ダークホースとGTDの要素を融合させたものとなっている。主に性能向上を目的としているが、シニアデザイナーのアーロン・ウォーカー氏によれば、デザインコンセプトは「荒々しく、挑発的で、ワルそうな（sinister）」モデルだったという。

インテリアも同様に手が加えられ、専用ファブリックとGTD由来のステアリングホイールを採用した。



『マスタング・ダークホースSC』 フォード

外装用デカールなど、さまざまなデザイン要素が用意されている。例えば、新色のティール（青緑）のシートベルトは、1970年の限定ホモロゲーションモデル『マスタング429』に着想を得たものだ。

ダークホースの約6万3000ドルを上回る見込み

フロントには大型エアインテークを採用。標準のダークホース比で開口面積が60％増加し、冷却性能と空気の流れを改善している。ボンネットにはカーボンファイバー製エアインテークを配置し、標準モデル比7.5倍のダウンフォースを発生させるという。

大型リアウィングと調和するように、トランクリップにダックテールスポイラーが取り付けられている。両者を組み合わせることで、290km/hの高速走行時に約281kgのダウンフォースを発生させると言われている。

オプションとして、トラックパックが用意される。マグネライドサスペンションの専用チューニング、カーボンファイバー製ホイール、ブレンボ製カーボンセラミックブレーキ、専用ミシュラン・パイロットスポーツカップ2Rタイヤ（フロント305/30 R20、リア315/30 R20）を追加できる。

価格については未公表だが、ダークホースの約6万3000ドル（約1000万円）を上回る見込みだ。

ショーネシー氏は、ダークホース購入者の40％がフォードの新規顧客であることから、ダークホースSCがさらなる顧客層拡大に貢献すると期待を寄せている。

ダークホースは英国でも右ハンドル仕様で販売されているが、排出ガス規制のため453psに出力を抑えられている。ダークホースSCの英国での販売予定はない。