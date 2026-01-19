150台限定で発売開始

ステランティス・ジャパンは特別仕様車『プジョー3008GTハイブリッド・ブラックエディション』を、150台限定で発売開始した。価格は599万6000円となる。

今回発表する『ブラックエディション』は、昨年7月に登場した新型3008初の特別仕様車。『300 GTハイブリッド』をベースに、ブラックの最高級ナッパレザーを使用したシートとフロントシートベンチレーション機能を追加している。



150台限定のプジョー3008GTハイブリッド・ブラックエディション。 ステランティス・ジャパン

さらに、フロント&リア左右のシートヒーター、フロント電動調整機能、マルチポイントランバーサポート、アダプティブボルスターなど、快適性をさらに高める装備を備える。

ボディカラーには、新型3008で初めて『ペルラネラブラック』を採用。インテリアとエクステリアにブラックをまとい、『洗練された印象を強めた』特別仕様車に仕上げたという。

また、本特別仕様車の発売を機に、『ペルラネラブラック』を3008のカラーバリエーションに追加し、ボディカラーは計4色となった。