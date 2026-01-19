【栃木県の人気スーパー銭湯】「栃木天然温泉いきいき夢ロマン」は源泉かけ流しの「黄金の湯」でリラックスできる
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、栃木県で人気の施設「栃木天然温泉いきいき夢ロマン」です。
※2026年1月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
「風呂もサウナも気持ちよく、特に泉質が本当に素晴らしかった」
「天然と人口、両方の温泉を楽しめるのがうれしいポイント」
「スタッフの接客が親切・丁寧で来てよかったと思えた」
所在地：栃木県栃木市西方町金崎字木ノ下263-1
アクセス：東武日光線「東武金崎駅」より徒歩約8分。車の場合は、北関東自動車道「都賀IC」より約10分。
▼料金
※レンタルタオルセットなどは別料金。平日：950円
土・日・祝：1,000円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
「栃木天然温泉いきいき夢ロマン」は希少な「黄金の湯」を堪能できる2004年に湧出した、天然の炭酸水素イオンを豊富に含む「黄金色」の源泉を、贅沢にかけ流しで楽しめるのが最大の特徴です。血流促進や美肌効果が期待できる高濃度炭酸泉や、広々としたサウナ室、シルキー風呂など設備も充実。食事処では栃木の地元食材を活かした定食や一品料理を提供しており、心ゆくまでリラックスすることができます。楽天トラベルで泊まれるサウナを探す
「栃木天然温泉いきいき夢ロマン」の口コミは？「栃木天然温泉いきいき夢ロマン」には、Googleクチコミにおいて以下のような口コミが寄せられています。
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？▼アクセス
