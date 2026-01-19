第49回日本アカデミー賞の正賞15部門各優秀賞および新人俳優賞が発表された。

2025年1月1日から2025年12月31日までに公開され選考基準を満たした作品（日本映画168作品、外国映画179作品）に対し、日本アカデミー賞協会会員（4,152名）による投票が行われ、各優秀賞および新人俳優賞が決定した。

優秀作品賞には、『国宝』『宝島』『爆弾』『ファーストキス 1ST KISS』『TOKYOタクシー』の5作品が選ばれた。

最多受賞となったのは、李相日が監督を務めた吉沢亮主演映画『国宝』。作品賞、監督賞、主演男優賞など13部門で計17賞を受賞した。また、永井聡が監督を務めた山田裕貴主演映画『爆弾』が12部門、山田洋次が監督を務めた倍賞千恵子主演映画『TOKYOタクシー』が11部門でそれぞれ受賞を果たした。

第49回日本アカデミー賞授賞式は、3月13日に東京・グランドプリンスホテル新高輪にて開催される。司会は、羽鳥慎一と河合優実が務める。

第49回日本アカデミー賞 受賞作品・受賞者一覧優秀作品賞『国宝』『宝島』『爆弾』『ファーストキス 1ST KISS』『TOKYOタクシー』

優秀アニメーション作品賞 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』劇場版『チェンソーマン レゼ篇』『ひゃくえむ。』 『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』

優秀監督賞内田英治『ナイトフラワー』大友啓史『宝島』塚原あゆ子『ファーストキス 1ST KISS』永井聡『爆弾』李相日『国宝』

優秀脚本賞内田英治『ナイトフラワー』奥寺佐渡子『国宝』福田果歩『366日』山浦雅大／八津弘幸『爆弾』山田洋次／朝原雄三『TOKYOタクシー』

優秀主演男優賞妻夫木聡『宝島』長塚京三『敵』松村北斗『秒速5センチメートル』山田裕貴『爆弾』吉沢亮『国宝』

優秀主演女優賞北川景子『ナイトフラワー』長澤まさみ『ドールハウス』倍賞千恵子『TOKYOタクシー』広瀬すず『遠い山なみの光』 松たか子『ファーストキス 1ST KISS』

優秀助演男優賞佐藤二朗『爆弾』田中泯『国宝』松村北斗『ファーストキス 1ST KISS』横浜流星『国宝』渡辺謙『国宝』

優秀助演女優賞蒼井優『TOKYOタクシー』高畑充希『国宝』寺島しのぶ『国宝』森田望智『ナイトフラワー』森七菜『国宝』

優秀撮影賞今村圭佑『秒速5センチメートル』近藤哲也『爆弾』相馬大輔『宝島』ソフィアン・エル・ファニ『国宝』近森眞史『TOKYOタクシー』

優秀照明賞 ※撮影賞に準ずる上野甲子朗『秒速5センチメートル』溝口知『爆弾』永田ひでのり『宝島』中村裕樹『国宝』土山正人『TOKYOタクシー』

優秀音楽賞岩崎太整『TOKYOタクシー』佐藤直紀『宝島』原摩利彦『国宝』日向萌『366日』Yaffle『爆弾』

優秀美術賞杉本亮／岡田拓也『爆弾』種田陽平／下山奈緒『国宝』西村貴志『TOKYOタクシー』花谷秀文『宝島』松粼宙人『室町無頼』

優秀録音賞石貝洋『爆弾』白取貢『国宝』田辺正晴『366日』長村翔太『TOKYOタクシー』湯脇房雄『宝島』

優秀編集賞 今井剛『国宝』杉本博史『TOKYOタクシー』瀬谷さくら『8番出口』西尾光男『ファーストキス 1ST KISS』二宮卓『爆弾』

優秀外国作品賞『教皇選挙』キノフィルムズ『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』クロックワークス『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』東和ピクチャーズ『ワン・バトル・アフター・アナザー』ワーナー・ブラザース映画『F1／エフワン』ワーナー・ブラザース映画

新人俳優賞河内大和『8番出口』白山乃愛『秒速5センチメートル』中島瑠菜『TOKYOタクシー』坂東龍汰『爆弾』松谷鷹也『栄光のバックホーム』見上愛『国宝』森田望智『ナイトフラワー』

※原則として映画初出演ではなくとも、主演・助演クラスの大役を演じ、印象を与えた俳優を対象とします。

協会特別賞小川久美子（衣裳デザイナー）黒澤和子 （衣裳デザイナー）新藤次郎（プロデューサー）西田忠光（組付大道具）

※映画製作の現場を支える種々の職能に従事する、正賞以外のスタッフの栄誉を讃える賞※運営・実行委員によって構成される選考委員の合議により選考されます

会長功労賞小川眞由美（俳優）佐久間良子（俳優）杉井ギサブロー（アニメーション監督）田中陽造（脚本）毛利清二（刺青絵師）

※永年にわたり多大なる貢献と顕著な実績をしるした映画人に対し与えられるもの

会長特別賞いしだあゆみ（俳優）3月11日没 享年76仲代達矢（俳優）11月8日没 享年92原田眞人（監督・脚本）12月8日没 享年76大谷信義（松竹名誉会長）12月10日没 享年80

※永年にわたり多大なる貢献と顕著な実績をしるし2025年に逝去された映画人に対し与えられるもの

特別追悼上田正治（撮影）1月16日没 享年87篠田正浩（監督）3月25日没 享年94吉行和子（俳優）9月2日没 享年90池広一夫（監督）10月15日没 享年95

